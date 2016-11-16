AB terörist vermiyor... 9 yılda sadece 11 iade
Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden istediği teröristler iade edilmiyor. Adalet Bakanlığı’nın istatistiklerine göre son 9 yılda istenen 399 teröristten sadece 11’i Türkiye’ye verildi.
Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dışilişkiler Genel Müdürlüğü istatistikleri, Avrupa Birliği’nin (AB) Türkiye’nin teröristleri iade talebine ilişkin tutumunu ortaya koyuyor.
Bakanlığın 2007-2016 tarihleri arasındaki istatistiklerine göre AB teröristleri vermiyor. FETÖ, PKK, DHKP/C, TKP/ML, Hizbullah, El Kaide gibi terör örgütleriyle mücadelesinde Türkiye’nin yanında olduklarını açıklayan AB üyesi ülkeler, son 9 yılda iadesi istenen 399 terör örgütü üyesinden sadece 11’ini iade etti.
Bakanlık yetkililerinin Hürriyet’e verdiği bilgiye göre PKK, DHKP/C, FETÖ gibi terör örgütleriyle ilgili suçlardan Türkiye’de aranan şüpheli ve sanık örgüt üyelerinin olduğu Almanya, 2007’de PKK’lı Mehmet İltaş ve Mehmet Emin Kızılay’ı iade etti. İltaş beraat etti. İstatistiklere göre Almanya 2007’den bu yana hiçbir PKK’lıyı Türkiye’ye iade etmedi. Almanya, 2008’de ise Hizbullah şüphelisi Cüneyt Argun Doğan’ı verdi.
Türkiye, AB ülkelerinden FETÖ soruşturmaları kapsamında ise 59 kişiyi istedi. Almanya’dan 22, Yunanistan’dan 11, İngiltere’den 5, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Hollanda ve Romanya’dan 3’er, Bulgaristan ve Polonya’dan 2’şer, Hırvatistan ve İtalya’dan 1’er kişinin iadesi talep edildi. Ancak AB ülkelerinden iade edilen FETÖ mensubu olmadı. 2007-2016 yılları arasında Almanya’dan 1 Hizbullah, 2 PKK’lı, Avusturya’dan 1 Hizbullah, 1 TKP/ML mensubu, Bulgaristan’dan 1 terörist, Hollanda’dan 1 terörist, Romanya’dan 4 terörist olmak üzere toplam 11 kişi iade edildi.
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