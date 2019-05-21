AB ile vize pazarlığı: ‘Hazır hale getirin’
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında yıllardır tartışılan ‘vize serbestisi’ için atılacak adımlar, Reform Eylem Grubu toplantısıyla yeniden gündem oluşturdu. En çarpıcı başlığın ‘terör tanımına’ ilişkin talepler olduğu belirtiliyor. AB, terör suçu kapsamının daraltılmasını ve özellikle ‘maske ve poşu’ takılarak yapılan eyleme katılanlara verilen yüksek cezaların indirilmesini istiyor.
SİYASİ reformların hayata geçirilmesi görevini üstlenen Reform Eylem Grubu, bir hafta önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplantı yaptı. Toplantıda Türkiye’nin vize serbestisi sürecinde özellikle kalan 6 kriterle ilgili neler yapacağı masaya yatırılmıştı. Toplantının kapalı bölümünde Dışişleri Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı’nın yaptığı sunumda hazırlıklar ve Türkiye’nin atabileceği adımlar yeniden ele alındı. AB’ye alternatifli olarak sunulan seçenekler değerlendirilirken, Erdoğan’ın, “Tüm bu başlıkları konuşun ve hazır hale getirin” dediği belirtildi.
MASKE VE POŞU KRİTERİ
AB’nin özellikle yargı reformu çalışmalarını ve terör tanımı kapsamına sokulan suçlara verilen cezalarda ne gibi değişiklikler yapılacağını yakından izlediği bildirildi. AB’nin, Gezi eylemlerinin ardından ‘maske ve poşu’ takan eylemcilere verilen cezaları arttıran düzenlemenin, eski haline dönülmesiyle ilgili talebi olduğu belirtiliyor.
Türkiye’nin hazırlıklarına rağmen Avrupa Konseyi’ndeki seçim süreci nedeniyle, yeni bir değerlendirmenin kasım ayından önce yapılmayacağı da ifade ediliyor.
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
AB’nin ‘vize serbestisi’ için üzerinde durduğu kriterden biri olan Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’nun yapısı konusunda ise geçen günlerde beklentilerin aksine adım atıldı. AB, bu kurulun üyelerinin belirlenmesinde iktidarın rolünün en aza indirilmesini isterken, 17 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle Bakanlar Kurulu’nca belirlenen 2 üyenin seçilmesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı’na verildi. Böylece Cumhurbaşkanı’nın belirlediği üye sayısı 4, TBMM’nin seçeceği üye sayısı ise 5 olarak düzenlendi. Kişisel verilere, vatandaşların izni olmadan ulaşılması ve kullanılması da AB’nin başka bir itiraz maddesini oluşturuyor.
ÖNCELİKLİ BAŞLIKLAR
Türkiye’nin atması gereken adımlar arasında, milletvekili etik yasası, yolsuzluklarla mücadele düzenlemesi, pasaportların parmak izli ve çipli olarak hazırlanması ile Europol işbirliğinin güçlendirilmesi gibi başlıklar da bulunuyor. Bunlar arasında işlerlik kazandırılan tek başlığın ise Europol işbirliği olduğu ifade ediliyor.
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