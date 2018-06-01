AB ile ‘kriter’ zirvesi: En kolayı biyometrik pasaport

7 DEĞİL, 6 ŞART KALDI

Heyetlere Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Genel Müdürü Büyükelçi Mehmet Samsar ile AB Komisyonu Göç ve İçişleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Simon Mordue başkanlık etti. Toplantıda ağırlıklı olarak teknik konuların görüşüldüğü öğrenildi. AB’nin 7 şartından biri olan çipli biyometrik pasaportların basılıp dağıtılması, en kolay çözüme kavuşturulacak talep olarak değerlendirildi. Yetkililer, Türkiye’nin bu konudaki hazırlığının tam olduğunu, dolayısıyla AB’nin 72 şartından geriye kalan talep sayısının 7 yerine 6 olarak değerlendirilmesinin daha doğru olacağını ifade ettiler.

EN SIKINTILI BAŞLIK

Ankara ile Brüksel arasındaki en sıkıntılı konu ise terörle mücadele mevzuatı. Türk tarafı, “Habercilik sınırlarını aşmayan ve eleştiri amacıyla dile getirilen düşüncelerin suç kapsamında değerlendirilemeyeceğini”, Terörle Mücadele Kanunu’na konulabileceğini ifade etse de, AB’nin bazı değişikliklerde ısrarcı olduğu öne sürüldü. Bir başka başlık olan kişisel verilerin korunmasında Türkiye, AB standartları doğrultusunda gerekenin yapılacağını taahhüt etmesine rağmen, AB’nin bu konuda uygulamada endişe duymaya devam ettiği bildirildi. AB özellikle bu alanda kurumsal özerkliğin önemine vurgu yapıyor.

SİYASİ TUTUM TAKINMAYIN

Yolsuzlukla mücadele ve siyasi etik yasası, Avrupa Polis teşkilatı (EUROPOL) ile sıkı işbirliği de vize muafiyeti için Brüksel’in diğer talepleri arasında yer aldı. Ankara, adli işbirliği için daha önce Brüksel’e ilettiği; Kıbrıs Rum Kesimi’ni, Kıbrıs sorunu adil ve kalıcı şekilde çözülünceye kadar tanımayacağı görüşünü, dünkü toplantıda bir kez daha dile getirdi. AB yasadışı göçle mücadelede Türkiye’nin yaptıklarını takdirle karşılarken, Geri Kabul Anlaşması’nın tüm maddeleriyle ayrıntılı şekilde uygulanması gerektiğine dair mesajlar verdi. Ankara bu konudaki taleplerin vize muafiyeti ile birlikte eş zamanlı olarak hayata geçirileceği taahhüdünü yineledi. Ankara, vize muafiyeti konusunda Türkiye’ye karşı “siyasi tutum” takınılmamasını isteyerek, sürecin hızlandırılması yönünde de mesaj verdi.