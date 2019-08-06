'AB Doğu Akdeniz’de mahkeme gibi davranamaz'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarına yönelik yürüttüğü sondaj çalışmaları nedeniyle yaptırım kararı alan Avrupa Birliği (AB) için “Deniz yetki alanları gibi hukuki bir konuda, siyasi bir örgüt olan AB, mahkeme gibi hareket edemez. AB’nin sözde tedbirlerine tabiatıyla hiçbir şekilde itibar etmeyeceğiz” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’e ilgi gösteren tüm aktörlere Türkiye ile işbirliği yapma çağrısında bulundu. 11’inci Büyükelçiler Konferansı’nın açılışında konuşan Çavuşoğlu şu mesajları verdi:
KIBRIS BİZİM MİLLİ DAVAMIZDIR
“Dünyanın üç kıtasının birleşme noktası olan Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını dikkate almayan adımların başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz. Bizim istediğimiz zenginliklerin hakça paylaşılması, işbirliği zemininde ortak çözüm bulunması. Bunun için Kıbrıs Türk makamlarının iyi niyetli bir anlayışla sundukları yapıcı öneriler takdir edilmelidir. Gelin bölgemizin ve halklarımızın refahı için birlikte çalışalım. Doğu Akdeniz’i bir barış, refah ve işbirliği havzasına çevirelim. Dolayısıyla bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir: Bizimle işbirliği zemininde buluşun, herkes kazansın. Kıbrıs bizim milli davamızdır. Sonuç odaklı bir müzakereye varız. Ama sırf müzakere yapmış olmak için yeni bir süreç başlatmanın hiçbir yararı yoktur. Yunanistan’ı bölgede tüm konularda kazan-kazan zemininde bir ‘ortak’ olarak görmek istiyoruz.
AB’nin tüm genişleme dalgaları içerisinde G-20 boyutunda bir ulusal ekonomiyi bünyesine kattığı son tarih 1986’dır. İspanya’nın G-20 üyesi olmadığını düşünürsek de, İngiltere’nin katıldığı 1973’tür. AB, Türkiye’yi dışlamak için harcadığı enerjiyi doğru yolda kullansa, Türkiye AB üyesi ve Avrupa Birliği de daha güçlü bir uluslararası aktör olur. Biz AB’nin kusurlarına değil on yıllar önce birlikte tayin ettiğimiz hedeflere odaklanacağız. Türkiye’nin AB üyeliği, Avrupa’ya bu dönemde damgasını vuran aşırıcı akımlara ve bayraktarlarına bırakılamayacak kadar stratejik bir konudur.
‘YENİDEN ASYA’ GİRİŞİMİ İLAN EDİLDİ
Asya’nın farklılıklarını gözeten ancak bölgeye bütüncül bakabilen yeni bir politikayı oluşturma zamanı gelmiştir. ‘Yeniden Asya’ (Asia Anew) adını verdiğimiz açılımı bugün buradan ilan ediyoruz. Tüm Asya ile eşitlik, karşılıklı saygı, Birleşmiş Milletler (BM) Şartı’nda ifadesini bulan ilkeler, ortak değerler ve uyum üzerinden yepyeni bir enerji yakalamak istiyoruz. Asya’yı bir bütün olarak kucaklamamız için gereken araçları devlet, özel sektör, üniversite ve halklarımızın işbirliği zemininde geliştireceğiz. Eğitim, savunma sanayii, yatırımlar, ticaret, teknoloji, kültür, siyasi diyalog dahil geniş bir yelpazede düşüneceğiz. Tüm bunları yaparken, eylül ayından itibaren Asya kıtasındaki en geniş katılımlı forum olan Asya İşbirliği Diyaloğu’nun 2019-2020 Dönem Başkanlığı’nı üstleneceğiz. ‘Yeniden Asya’ girişimiyle amacımız eksen seçmek değildir. Amacımız Türkiye’nin Avrupa ile Asya arasındaki birleştirici konumunu pekiştirmek, sürdürülebilir kalkınmamıza ve bir bilgi toplumu olarak ilerleyişimize katkıda bulunmaktır.”
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