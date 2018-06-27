AB Bakanı Ömer Çelik'ten 'sonuç belgesi' tepkisi

Bakan Çelik'in Twitter üzerinden yaptığı açıklama şöyle:

AB Genel İşler Konseyi’nin dün kabul ettiği sonuç belgesi AB’nin kolektif aklının ne kadar karışmış olduğunu göstermesi bakımından tarihi niteliktedir. Bu vizyon yoksunu, gerçeklerden uzak ve çelişkilerle dolu belge, AB’nin Türkiye karşıtı bir zihniyet tarafından nasıl esir alındığını açıkça ortaya koymaktadır. Başta Avusturya olmak üzere bazı üye ülkelerin Türkiye karşıtı zihniyeti dün Genel İşler Konseyi’nden sonuç belgesi olarak çıkmıştır.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından ülkemize yeterince destek olmadıklarını kapalı toplantılarımızda itiraf eden AB yetkilileri, yine ülkemize teröristler karşısında destek vermek yerine, ülkemizin teröre karşı aldığı önlemleri eleştirme yoluna gitmiştir. Ülkemiz, Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerini henüz tamamlamışken, yeni bir dönem başlarken, Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemiyle devasa bir reform süreci başlamak üzereyken yapılan bu açıklama ülkemize karşı ne kadar ön yargılı olunduğunu göstermektedir.



'KENDİ İÇİNDE ÇELİŞKİLERLE DOLU'

Başta Avusturya olmak üzere bazı üye ülkelerin Türkiye konusundaki iflah olmaz takıntılarını tatmin etmek üzere hazırlanan belge kendi içinde çelişkilerle doludur. Bir yandan yargının bağımsızlığından bahseden açıklama, bir yandan da yargıya intikal etmiş olan iki Yunan askeri ve AB vatandaşları konusunda beklentilerini dile getirerek yargıya mesaj vermektedir. Ülkemize AB Ortak Dış&Güvenlik Politikasına uyumlu hareket etme çağrısı yapan AB öncelikle kendi üyelerini Filistin gibi insani trajedilerin yaşandığı konularda tutarlı ve insani bir tutuma yönlendirmelidir. İsrail mezalimi karşısında çekimser kalanlar Türkiye’ye ders veremezler.

AB’nin Türk-Yunan ilişkileri ve Kıbrıs meselesinde objektiflikten uzak, tarafgir, meşruiyete değil ilkel mahalle dayanışmasına dayalı yaklaşımını ciddiye almamız da mümkün değildir. 18 Mart mutabakatının devamının önemini vurgulayan açıklamanın, mutabakatın asli unsurları olan yeni fasılların açılmasında ve Gümrük Birliğinin güncellenmesinde hiç bir adım atılmayacağını söylemesi, vize muafiyetinden bahsetmemesi dürüstlükten uzak ve çelişkili bir yaklaşımdır.

'CİDDİYE ALINACAK TARAFI YOK'



18 Mart sadece göç meselesinden ibaret değildir. AB’nin taahhütleri bulunan yukarıdaki konular da 18 Mart’ın asli unsurlarıdır. AB bu açıklaması ile 18 Mart anlaşmasına uymayacağını ilan etmiştir. AB’nin sadece kendi çıkarına gördüğü göç, terör, ulaştırma, enerji gibi alanlarda Türkiye’yi kilit ortak göreceği ve ülkemize karşı sözlerini ve taahhütlerini yerine getirmekten imtina edeceği seçici bir ilişki biçimini kabul etmemiz mümkün değildir.

Aşırı sağın iktidar olduğu ülkelerin esir aldığı AB Konseyi’nin ülkemizin AB’den uzaklaştığı iddiası trajikomiktir. Bu iddianın ciddiye alınacak tarafı yoktur. Avusturya’nın Türkiye-AB ilişkilerini bitirme niyeti bazı üye ülkelerin de desteğiyle AB pozisyonu haline getirilmiştir. Biz değerler Avrupasını temsil eden bir AB’ye üye olmak istiyoruz. Aşırı sağın iktidar olduğu, bunun normalleştirildiği ve AB’nin kendi kurucu değerlerinden uzaklaştığı bir AB ne üyelerine ne adaylarına gelecek vaadedebilir.

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