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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
25.03.2019 - 21:23, Son Güncelleme:

AA yerel seçim hazırlıklarını tamamladı

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AA yerel seçim hazırlıklarını tamamladı

Son 6 seçim ve bir halk oylaması sonuçlarını 13 dilde yaptığı yayınla dünya çapında 2 bin 250 medya kuruluşuna ulaştıran Anadolu Ajansı, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi için de hazırlıklarını tamamladı.

Seçim ve referandum sonuçlarını en hızlı ve doğru şekilde aktaran Anadolu Ajansı (AA), ulusal ve yerel medyanın yanı sıra uluslararası bir haber kuruluşu olarak 31 Mart 2019 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimi sonuçlarını 13 dilde yapacağı özel yayınla dünyanın dört bir yanındaki abonelerine ulaştıracak.

Türkçenin yanı sıra İngilizce, Arapça, Fransızca, Rusça, Farsça, BHS (Boşnakça, Hırvatça, Sırpça), Arnavutça, Makedonca, Endonezce ve İspanyolca ile Kürtçenin Kurmanci ve Soranca lehçelerinde yayın yapan AA, yerel seçimin sonuçlarını dünyanın her köşesindeki aboneleriyle paylaşacak.

Sandık sonuçlarını kamuoyuna duyurmak için profesyonel bir ekiple çalışan AA, bugüne kadar olduğu gibi yerel seçimde de sandık başından alınan sonuçları grafikler eşliğinde abonelerine iletecek.

Seçim sonuçlarını en hızlı şekilde aktarmak için teknik altyapısını güçlendiren AA, sonuçları harita ve grafiklerle "secim.aa.com.tr" internet adresinden duyuracak.

Belediye başkan adaylarının fotoğraflı öz geçmişlerinin yer alacağı "aday veri tabanı" hazırlayacak olan AA, sonuçlar kesinleştikçe aday ekranından kazanan isimleri kamuoyuna duyuracak.

AA'NIN BAŞARISI YSK'NİN KESİN SONUÇLARIYLA TESCİLLENDİ

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, AA'nın 31 Mart seçimlerini de önceki seçimler gibi hızlı ve güvenilir şekilde aboneleri ve takipçilerine aktaracağını belirterek, "Bunun için altyapımızı daha da güçlendirdik. Sandık başlarından merkezimize ulaştırılacak sonuçları, hem Türkiye ile hem de 13 dilde yapacağımız yayınla dünya ile paylaşacağız." dedi.

AA'nın, kurduğu ağ ve teknik altyapıyla son 6 seçimi YSK’nin açıkladığı kesin sonuçlarla yüzde 100 oranında örtüşür şekilde açıkladığını vurgulayan Kazancı, "31 Mart seçimlerinde de daha da güçlendirdiğimiz altyapımızla bize ulaşan bilgileri aktaracağız." diye konuştu.

Kazancı, "Burada şunu özellikle vurgulamak durumundayım; bizim görevimiz, kamuoyunu hızlı ve sağlıklı bir şekilde bilgilendirmek. Biz, teyit ettiğimiz haberi en hızlı şekilde abonelerimize ve kamuoyuna aktarıyoruz. Biz sadece işimizi yapıyor, Anadolu Ajansının Türkiye ve dünyadaki güvenilirliğini en üst seviyede muhafaza ediyoruz. Anadolu Ajansının itibarına ve güvenilirliğine yönelik haksız saldırılara, sadece işimizi yaparak cevap veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansının son 6 seçimde açıkladığı sonuçların, YSK’nin açıkladığı kesin sandık sonuçlarıyla yüzde 100 örtüştüğünü anımsatan Kazancı, "Anadolu Ajansı her ne kadar seçim akşamlarında teknik saldırılara, haksız ithamlara ya da algı operasyonlarına maruz kalsa da YSK sonuçlarıyla yüzde 100 örtüşen sonuçlarıyla işini yaptığını, hem de işini hakkıyla yaptığını Türkiye ve dünya kamuoyuna ispat etmiştir." dedi.

"AA, 31 MART'TA DA TÜRKİYE’NİN SESİNİ DÜNYAYA DUYURACAK"

AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kazancı, 31 Mart seçimlerine de Anadolu Ajansı kadrosu olarak bu hassasiyetle hazırlandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Tüm kadromuzla, doğruyu en hızlı şekilde aktarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Ulusal ve yerel medyamızla birlikte dünyadaki 2 bin 250 medya kuruluşuna özel yayınla hizmet sunacağız. Türkiye, en hızlı ve en güvenilir sonuçları bir kez daha Anadolu Ajansından takip edebilecek. 31 Mart seçimlerinde bir kez daha Türkiye’nin sesini dünyaya duyuracak Anadolu Ajansı ekibimize ve bizimle çalışacak medya kuruluşlarına başarılar diliyorum."

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