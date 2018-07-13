Son dakika: AA az önce duyurdu... Ankara'da iki sürpriz gelişme

Yeni hükümet sisteminin ilk kabine toplantısının bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağı duyurulmuştu. Anadolu Ajansı ise bu sabah saatlerinde Ankara'dan iki sürpriz gelişmeyi duyurdu. AA'nın duyurduğuna göre Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün TBMM Başkanı ve Türkiye Cumhuriyeti 27. Başbakanı Binali Yıldırım'a Devlet Şeref Madalyası tevcih edilecek. Saat 14.00'te ise eski TBMM Binası'nda Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 1. Toplantısı Açılış Töreni düzenlenecek.

Parlamenter sistemin son başbakanı ve yeni sistemin ilk Meclis Başkanı Binali Yıldırım’a Beştepe’de Devlet Şeref Madalyası verilecek. 98 YIL ÖNCEKİ GİBİ Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yıldırım ve kabine üyeleri TBMM’nin açıldığı tarih olan 23 Nisan 1920’de Atatürk ve tüm mebusların Hacı Bayram-ı Veli Camii’nde Cuma Namazı kıldığı gibi birlikte namaz kılacak. Erdoğan başkanlığındaki yeni kabine, daha sonra Eski Meclis’te ilk açılış törenini yaptıktan sonra Beştepe’ye geçecek. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin Erdoğan başkanlığındaki ilk toplantısının yoğun bir gündemi olacak. Beştepe'de ilk toplantı .