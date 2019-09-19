A101 çalışma saatleri nedir? - A101 saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor?

A101 açılış kapanış saatleri, Türkiye'nin hemen her ilçesinde bir mağazası bulunan bu işletmelerden alışveriş yapmak isteyen pek çok kişi tarafından merak ediliyor. A101 çalışma saatleri hakkında bilgi edinmek isteyen müşteriler, A101 saat kaçta açılıyor ve kaçta kapanıyor sorularına yanıt aradı. Peki, Türkiye genelinde İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde A101 çalışma saatleri nasıl? İşte, A101 açılış kapanış saatleri

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

Zincir market sektörüne ilk olarak 28 Nisan 2008 tarihinde giren A101, ‘’Hard discount” olarak bilinen konsept ile işletilmektedir. Şirketin genel amacı, toptan ürün mantığıyla perakende satış yaparak müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır ve A101'in sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.

A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101'in 81 ilde 8000 civarında marketi bulunmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.

A101 Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 merkez binası Genel Merkez Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesine 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.