A101 çalışma saatleri: A101 sabah saat kaçta açılıyor? A101 kaça kadar açık?

A101 marketlerinin her hafta sunduğu indirimli alışveriş fırsatından yararlanmak isteyenler, sınırlı sayıdaki ürünleri kaçırmamak için bazı sorulara yanıt arıyor. Özellikle teknoloji ürünlere yönelik indirimleri kaçırmak istemeyenler, 'A101 sabah saat kaçta açılıyor? A101 kaça kadar açık? ' gibi soruların yanıtını merak ediyor. İşte A101 çalışma saatleri

A101 SABAH SAAT KAÇTA AÇILIYOR, SAAT KAÇA KADAR AÇIK KALIYOR?

A101 çalışma saatleri haftanın 7 günü aynı şekildedir.

A101 hafta içi her gün sabah tam 09.00’da açılmaktadır ve kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.

A101 merkez binası Genel Merkez Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesine 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.