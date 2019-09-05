A101 aktüel ürünler kataloğu paylaşıldı – A101’deki indirimli ürünler
A101 aktüel ürünler kataloğu her hafta vatandaşlarla paylaşılıyor. 5 Eylül tarihli A101 aktüel kataloğunda teknolojiden kırtasiyeye, gıdadan kozmetiğe pek çok ürün indirimli satışa sunuluyor. Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler var?
A101, her hafta olduğu gibi bu hafta da aktüel kataloğunu vatandaşlarla buluşturdu. Perşembe günleri sınırlı sayıdaki ürünleri indirimle satışa sunan A101’in 5 Eylül tarihli aktüel kataloğunda aşurelik malzemelerden ev tekstiline kadar pek çok fırsat bulunuyor.
Her hafta farklı ürünlerle müşterilerinin karşısına çıkan A101’de bu hafta; çamaşır makinası, bulaşık makinesi, çocuk masa sandalye takımı, aşure tenceresi, vücut bakım ve tıraş makinesi, dikey süpürge, bornoz, nevresim takımı, bluetooth kulaklık, cep telefonu gibi pek çok ürün var.
A101 aktüel ürün kapsamındaki ürünlerin teknik ve diğer özelliklerini aşağıdaki linkten, ürünlerin görsellerine tıklayarak inceleyebilirsiniz.
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