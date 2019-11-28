A101 açılış saati! A101 saat kaçta açılıyor?
A101 açılış kapanış saatleri, mağazalardaki fırsat ürünlerini görmek ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin 81 ilinde 8 binden fazla mağaza ile hizmet veren A101'in açılış kapanış saatleri, sabah ve akşam saatlerinde önemli konulardan birisi oluyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? İşte, 2020 yılının A101 açılış kapanış saatleri
A101 açılış kapanış saatleri, fırsat günlerinde daha da fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Her hafta onlarca üründe fırsat imkanı sağlayan A101, açılış kapanış saatleri ile bu fırsat günlerinde gündemde yer alıyor. Peki, A101 açılış kapanış saatleri nedir? İşte, A101 saat kaçta açılıyor sorusunun cevabı
A101 AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ
A101 marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet veren A101, sadece cuma günleri cuma namazı için öğle arası vermektedir.
A101 YÖNETİM KURULU
Ahmet Yaşar Aydın-Yönetim Kurulu Başkanı
A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olan Ahmet Yaşar Aydın, evli ve üç çocuk babasıdır.
Turgut Aydın-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
A101 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut Aydın, 1942 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken İstanbul’a göç ederek iş hayatına atılan Turgut Aydın, önce ticari şirketler sonrasında ise sanayi şirketleri kurmuştur.
Ayhan Aydın-Yönetim Kurulu Üyesi
A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Aydın, 1970 yılında İstanbul’da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olan Ayhan Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.
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