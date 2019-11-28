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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 08:23, Son Güncelleme:

A101 açılış saati! A101 saat kaçta açılıyor?

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A101 açılış saati! A101 saat kaçta açılıyor?

A101 açılış kapanış saatleri, mağazalardaki fırsat ürünlerini görmek ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye'nin 81 ilinde 8 binden fazla mağaza ile hizmet veren A101'in açılış kapanış saatleri, sabah ve akşam saatlerinde önemli konulardan birisi oluyor. Peki, A101 saat kaçta açılıyor ve saat kaçta kapanıyor? İşte, 2020 yılının A101 açılış kapanış saatleri

A101 açılış kapanış saatleri, fırsat günlerinde daha da fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Her hafta onlarca üründe fırsat imkanı sağlayan A101, açılış kapanış saatleri ile bu fırsat günlerinde gündemde yer alıyor. Peki, A101 açılış kapanış saatleri nedir? İşte, A101 saat kaçta açılıyor sorusunun cevabı

A101 AÇILIŞ KAPANIŞ SAATLERİ

A101 marketleri sabah 09:00 itibariyle hizmet vermeye başlamaktadır. Öğle arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar açıktır. Hafta sonları yani cumartesi ve pazar günleri de aynı saatlerde hizmet veren A101, sadece cuma günleri cuma namazı için öğle arası vermektedir.

A101 YÖNETİM KURULU

Ahmet Yaşar Aydın-Yönetim Kurulu Başkanı

A101 Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Yaşar Aydın, 1967 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Tekstil Mühendisliği mezunu olan Ahmet Yaşar Aydın, evli ve üç çocuk babasıdır.

Turgut Aydın-Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

A101 Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Turgut Aydın, 1942 yılında Trabzon’un Maçka ilçesinde doğdu. Henüz 15 yaşındayken İstanbul’a göç ederek iş hayatına atılan Turgut Aydın, önce ticari şirketler sonrasında ise sanayi şirketleri kurmuştur.

Ayhan Aydın-Yönetim Kurulu Üyesi

A101 Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Aydın, 1970 yılında İstanbul’da doğdu. ABD Point Park Üniversitesi İşletme mezunu olan Ayhan Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır.

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