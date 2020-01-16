A101 16 Ocak aktüel ürünler kataloğu içerisinde televizyon ve telefon dikkat çekiyor!

A101 aktüel ürünler kataloğu içerisine bu hafta da birbirinden farklı ürünler dahil oldu. Vücut bakım ve traş makinesinden elektrikli cezveye, dijital banyo baskülünden saç kesme makinesine, saç kurutma makinesinden elektrikli süpürgeye pek çok ürün A101 16 Ocak aktüel ürünler kataloğu içerisinde yer alıyor. İşte, daha fazlasının yer aldığı 16 Ocak aktüel ürünler kataloğu listesi

A101 16 OCAK AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Hi Level 49UHL650 49" Smart Led TV özellikleri

-49" 123 cm

-4K HDR Ultra HD

-Netflix

-Youtube

-Wi-Fi

-USB 1x

-2xHDMI

-UHD Uydu alıcısı

-Wireless display

-Smart TV

-2 yıl Vestel servis güvencesindedir.

Üretim Yeri: Türkiye

Hi Level Tv 40'' HL40DLK0938 Full HD Smart Dual Led Tv özellikleri

- 1920x1082 Full HD

- Uydu alıcılı

- Smart dahili Wi-fi

- 400 Hz

- 2x8 W ses çıkışı

- 2xHDMI girişi

- USB media player

- Coaxial ses çıkışı

- 2 Yıl Sunny garantisi altındadır.

-Duvara askı aparatı bulunmamaktadır.

Üretim Yeri: Türkiye









