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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.09.2019 - 13:17, Son Güncelleme:

A101 12 Eylül aktüel ürünler katalogu içerisinde neler var?

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A101 12 Eylül aktüel ürünler katalogu içerisinde neler var?

A101 aktüel ürünler katalogu, 12 Eylül tarihi itibariyle alışveriş yapmak isteyen birçok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Televizyon, telefon, tablet ve buzdolabı gibi elektronik eşyaların yer aldığı A101 aktüel ürünler katalogu içerisinde, züccaciye ürünü de bulunuyor. 12 Eylül A101 aktüel ürünler listesi içerisinde otomobil ürünlerini de bulmak mümkün olacak. İşte, A101 aktüel ürünler katalogu hakkında detaylı bilgiler

A101 Aktüel ürünler katalogu içerisinde hangi ürünler yer aldığı, çarşamba günü itibariyle birçok tüketicinin gündeminde yer alıyor. A101 kampanyaları ve aktüel ürünleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. İşte, A101 12 Eylül aktüel ürünler katalogu ve yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler

12 EYLÜL A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGU

A101 aktüel ürünler katalogu içerisinde televizyon, tablet, telefon, buzdolabı gibi pek çok ürün yer alacak. A101 aktüel ürünler katalogu sayfalarında dikkat çeken bir diğer ürün ise Lav markasının züccaciye ürünleri oldu. İşte, A101 12 Eylül aktüel ürünler katalogu ve içerisinde yer alan ürün yelpazesi

12 Eylül tarihli A101 aktüel ürünler katalogunda yer alan her bir ürün 8 bin 500 adetle sınırlı olacak. 12 Eylül tarihli A101 aktüel ürünler içerisinde yer alan ürünler şu şekilde;

A101 12 Eylül aktüel ürünler katalogu içerisinde neler var

A101 12 Eylül aktüel ürünler katalogu içerisinde neler var

A101 12 Eylül aktüel ürünler katalogu içerisinde neler var

A101 12 Eylül aktüel ürünler katalogu içerisinde neler var

A101 12 Eylül aktüel ürünler katalogu içerisinde neler var

A101 12 Eylül aktüel ürünler katalogu içerisinde neler var

A101 12 Eylül aktüel ürünler katalogu içerisinde neler var

A101 12 Eylül aktüel ürünler katalogu içerisinde neler var

 

A101'DE SATILAN LENOVO TABLET ÖZELLİKLERİ

Ekran:7" IPS
İşlemci:1.3 GHz QC
Depolama:8 GB
Bellek:1 GB
Pil:3.450 mAh
Wi-Fi:Var
İşletim Sistemi:Android
Kamera:Çift Kamera
Garanti:2 Yıl Lenovo Garantisi

A101'DE SATILAN VESTEL VENÜS Z20 ÖZELLİKLERİ

Ekran Boyutu

5.65''

Çözünürlük

2160 x 1080 FHD+

Ekran Camı

2.5D Corning® Gorilla® Glass 3

İşlemci

Qualcomm SDM 630

Hız ve Çekirdek Sayısı

2.2 GHz  8 Çekirdek

Grafik Kartı

Qualcomm® Adreno™ 508 GPU, 650MHz

Arka Kamera

16MP+5MP Portre Modu

Video Çözünürlüğü

Saniyede 30 kare 4K video kaydı
Saniyede 120 kare FHD video kaydı

HDR

Var

Hızlı Otomatik Odaklama

Var / PDAF

Ön Kamera

8MP

Video Çözünürlüğü

FHD

Pil Kapasitesi

3400 mAh

Hızlı Şarj

Qualcomm Quick Charge 3.0

Ön hafıza(RAM)/Dahili hafıza (ROM)

4 GB / 64 GB

Harici Hafıza Desteği

2 TB'a kadar MikroSD

Boyut

149 x 72 x 7.9 mm

Ağırlık (gr)

185 gr

Çerçeve/Arka Kapak

Metal/ 2.5D Corning® Gorilla® Glass 3

Sim Boyutu

Nano Sim

4.5G Cat Sınıfı

Var / Cat6

LTE servisleri

VoWifi/VoLTE/ViLTE

USB Girişi

Type -C USB 2.0

Bluetooth Versiyonu

4.1

Wi-Fi Versiyonu

802.11 a/b/g/n

Lokasyon Teknolojisi

GNSS (GPS + GLONASS)

Fm Radyo Özelliği

Var

İşletim Sistemi

Android Oreo

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