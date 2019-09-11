A101 12 Eylül aktüel ürünler katalogu içerisinde neler var?
A101 aktüel ürünler katalogu, 12 Eylül tarihi itibariyle alışveriş yapmak isteyen birçok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Televizyon, telefon, tablet ve buzdolabı gibi elektronik eşyaların yer aldığı A101 aktüel ürünler katalogu içerisinde, züccaciye ürünü de bulunuyor. 12 Eylül A101 aktüel ürünler listesi içerisinde otomobil ürünlerini de bulmak mümkün olacak. İşte, A101 aktüel ürünler katalogu hakkında detaylı bilgiler
A101 Aktüel ürünler katalogu içerisinde hangi ürünler yer aldığı, çarşamba günü itibariyle birçok tüketicinin gündeminde yer alıyor. A101 kampanyaları ve aktüel ürünleri hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, internet üzerinden sorgulamalarına başladı. İşte, A101 12 Eylül aktüel ürünler katalogu ve yer alan ürünler hakkında bazı bilgiler
12 EYLÜL A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOGU
A101 aktüel ürünler katalogu içerisinde televizyon, tablet, telefon, buzdolabı gibi pek çok ürün yer alacak. A101 aktüel ürünler katalogu sayfalarında dikkat çeken bir diğer ürün ise Lav markasının züccaciye ürünleri oldu. İşte, A101 12 Eylül aktüel ürünler katalogu ve içerisinde yer alan ürün yelpazesi
12 Eylül tarihli A101 aktüel ürünler katalogunda yer alan her bir ürün 8 bin 500 adetle sınırlı olacak. 12 Eylül tarihli A101 aktüel ürünler içerisinde yer alan ürünler şu şekilde;
A101'DE SATILAN LENOVO TABLET ÖZELLİKLERİ
|Ekran
|:
|7" IPS
|İşlemci
|:
|1.3 GHz QC
|Depolama
|:
|8 GB
|Bellek
|:
|1 GB
|Pil
|:
|3.450 mAh
|Wi-Fi
|:
|Var
|İşletim Sistemi
|:
|Android
|Kamera
|:
|Çift Kamera
|Garanti
|:
|2 Yıl Lenovo Garantisi
A101'DE SATILAN VESTEL VENÜS Z20 ÖZELLİKLERİ
Ekran Boyutu
5.65''
Çözünürlük
2160 x 1080 FHD+
Ekran Camı
2.5D Corning® Gorilla® Glass 3
İşlemci
Qualcomm SDM 630
Hız ve Çekirdek Sayısı
2.2 GHz 8 Çekirdek
Grafik Kartı
Qualcomm® Adreno™ 508 GPU, 650MHz
Arka Kamera
16MP+5MP Portre Modu
Video Çözünürlüğü
Saniyede 30 kare 4K video kaydı
HDR
Var
Hızlı Otomatik Odaklama
Var / PDAF
Ön Kamera
8MP
Video Çözünürlüğü
FHD
Pil Kapasitesi
3400 mAh
Hızlı Şarj
Qualcomm Quick Charge 3.0
Ön hafıza(RAM)/Dahili hafıza (ROM)
4 GB / 64 GB
Harici Hafıza Desteği
2 TB'a kadar MikroSD
Boyut
149 x 72 x 7.9 mm
Ağırlık (gr)
185 gr
Çerçeve/Arka Kapak
Metal/ 2.5D Corning® Gorilla® Glass 3
Sim Boyutu
Nano Sim
4.5G Cat Sınıfı
Var / Cat6
LTE servisleri
VoWifi/VoLTE/ViLTE
USB Girişi
Type -C USB 2.0
Bluetooth Versiyonu
4.1
Wi-Fi Versiyonu
802.11 a/b/g/n
Lokasyon Teknolojisi
GNSS (GPS + GLONASS)
Fm Radyo Özelliği
Var
İşletim Sistemi
Android Oreo
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