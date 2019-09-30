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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyet.com.tr
30.09.2019 - 09:08, Son Güncelleme:

A-B-C dilimi sağlık şartları nedir? Renk körü olanlar polis olabilecek mi?

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A-B-C dilimi sağlık şartları nedir? Renk körü olanlar polis olabilecek mi?

Polislik alımı başvurusu için şartları değiştiren İçişleri Bakanlığı, sağlık şartları kapsamında A dilimi şartı ararken, A-B-C dilimi sağlık raporuna sahip olan adayları da polis adayı olarak kabul edebilecek. Peki, A, B, C dilimi sağlık şartları nedir? İşte, polis olmak isteyen pek çok adayın merakla araştırdığı A-B-C dilimi sağlık şartları ve renk körü olanların polis olabilme durumu hakkında bazı bilgiler

A, B ve C dilimi sağlık şartları, polis alımında önemli sağlık koşullarını oluşturmaktadır. Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre alımlardaki bazı sağlık şartları değişiklik arz etti. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında değerlendirilen A-B-C dilimi sağlık şartları, renk körü olan adaylar için önem arz edecek. Peki, A-B-C dilimi sağlık şartları nelerdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

A-B-C DİLİMİ SAĞLIK RAPORU NEDİR?

A-B-C dilimi sağlık raporu, 12 farklı hastalığı incelemektedir. Bu hastalıkların kategorileri, şu şekilde olmaktadır;

1- Dahiliye (Endokrinoloji, Hematoloji, Nefroloji, Gastroenteroloji, Enfeksiyon Hastalıkları)

2- Romatoloji

3- Kardiyoloji / Kalp ve Damar Cerrahisi

4- Genel Cerrahi

5- Göğüs Hastalıkları / Göğüs Cerrahisi

6- Kulak Burun Boğaz Hastalıkları / Ağız ve Diş Hastalıkları

7- Göz Hastalıkları

8- Üroloji / Kadın Hastalıkları ve Doğum

9- Ortopedi ve Travmatoloji

10-  Sinir Sistemi Hastalıkları / Beyin ve Sinir Cerrahisi

11-  Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

12-  Cilt Hastalıkları

A dilimi sağlık raporu, bu hastalıkların bulunmadığı ya da en zararsız hallerini içermektedir. B-C dilimi rapor ise sağlık sorunlarını bazı kriterlere göre görmezden gelebilmektedir. 

A-B-C DİLİMİ SAĞLIK RAPORUNU OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

RENK KÖRLERİ POLİS OLABİLECEK Mİ?

Eski sağlık yönetmeliğinde Parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) öğrenciliğe engeldir ifadeleri yer alırken, yeni yönetmelikte bu ibare yer almamaktadır. 

Ancak yeni yönetmelikte, eski yönetmelikte olduğun gibi "Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez." ifadesi yer almaya devam etmektedir.

Eski yönetmelikte yer alan ifadeler şu şekildeydi;

A) (Ek cümle:RG-27/10/2010-27742) Görme ve diskromotopsi muayenesinde lens kullanılmasına izin verilmez.

1) Bu siteme ait konjenital anomali, kronik ve ilerleyici hastalığı bulunmayacaktır.

2) İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır.

3) Göz ve göz ekleri tam ve sağlam olacaktır. (Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497) (…)

4) Göz ve göz eklerine ait eşkal belirleyici kalıcı sekel bulunmayacaktır.

5) Polis Kolejine alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı ihtilafsız tam olacaktır.

6) (Değişik:RG-26/09/2007-26655) Polis Meslek Yüksek Okuluna alınacak öğrencilerde; görme her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 1 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden(Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497) (…) sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. (Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497) (…)

7) (Değişik:RG-26/09/2007-26655) Güvenlik Bilimleri Fakültesi, Fakülte ve Yüksek Okul lisans programı ile polis meslek eğitim merkezi müdürlüğüne alınacak öğrencilerde refraksiyon kusuru her iki gözde ayrı ayrı myoplarda; (sferik + silendirik) – 2 Diyoptri ve hipermetroplarda + 1 Diyoptriyi geçemez. Mixt astigmatlarda transpozisyon sonrası değerlere göre işlem yapılır. Düzeltmeden önce (Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497) (…) sonra sadece gözlerden birinin görme gücü en az 7/10 ve her iki gözde görme güçleri toplamı en az 16/20 olmak zorundadır. Gözlük camı veya lens ile yapılan tashihtir. (Mülga ibare:RG-14/12/2012-28497)(…)

Yeni yönetmelikte ise "İshiara kitabı ile yapılan muayenede parsiyel veya total diskromatopsi (renk körlüğü) bulunmayacaktır." ifadelerinin yer almaması dikkat çekiyor.

 

A-B-C dilimi sağlık şartları nedir Renk körü olanlar polis olabilecek mi

 

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