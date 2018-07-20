A 101 çalışma saatleri nedir? A101 saat kaçta açılıyor?
A 101 marketlerinin kaçta açıldığını merak eden vatandaşlar özellikle sabah saatlerinde A 101 saat kaçta açılıyor sorusunun cevabını internette araştırıyorlar. Ülkemizin bir çok bölgesinde hizmet A 101 marketlerinin açılış ve kapanış saatler vatandaşların en çok aradığı konular arasında yerini alıyor. Peki A 101 kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor? İşte detaylar..
A101 ile ilgili en çok merak edilen konular arasında hafta içi/hafta sonu mesai saatleri bulunuyor. Bu içeriğimizden çalışma günleri ve marketin açılış kapanış saatleri hakkında bilgi alabileceğiniz gibi, öğle arası başlangıç/bitiş saatlerini de öğrenebilirsiniz. A101 Market 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. İşte detaylar…
A101, ilk marketini 28 Nisan 2008 tarihinde açmıştır. ‘’Hard discount” konseptinde işletilen A101, 2008 yılından bu yana müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunmaktadır ve sloganı “Harca Harca Bitmez”dir.
A101 Yeni Mağazacılık A.Ş veya kısaca A101, Türkiye'de indirim mağazacılığı pazarına 28 Mart 2008 tarihinde 121 mağaza ile giriş yapan perakende marketler zinciri. A101'e ait kamyonlar ile depolardan mağazalara sevkiyat yapılmaktadır. A101'in 81 ilde 6278 marketi bulunmaktadır. A101 Türkiye'de 81 ilde faaliyet göstermektedir. Toplamda 16 bölge müdürlüğü bulunmaktadır.
A101 Çalışma Saatleri 2018 – A101 Market Kaçta Kapanıyor/Açılıyor
A101 Market çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 09.00’da başlar ve Kapanış saati olan 21.00’a kadar hizmet vermeye devam eder. A101 alışveriş marketleri sadece Cuma günleri Cuma namazı nedeni ile kapalı olduğu yerler bulunmaktadır.
A101 merkez binası Genel Merkez Saray Mahallesi, Naya Sokak No: 2/A 34768 Ümraniye, İstanbul adresinde bulunmaktadır. A101 merkez şubesine 0216 633 25 00 numaralı telefon aracılığıyla veya 0216 633 25 00 faks numarasıyla erişebilirsiniz.
A101 firmasının kendini tanıttığı metinde yazılanlar şu şekilde;
A101, kuruluşundan bugüne tek bir amaca odaklandı; En uygun fiyata kaliteli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak. Bu iddiamıza sahip çıkmak için her gün yeni mağazalar açıyor, ülkenin en ücra noktalarına, vatandaşlarımızın hak ettiği hizmeti ulaştırmaya çalışıyoruz.
Bu amaç için; Türkiye’nin 81 ilinde, 900 ilçesinde, 6850 mahallesinde, günde yaklaşık 2,5 milyon kez mağazalarımızı ziyaret eden müşterilerimize; ucuz, kaliteli ve yenilikçi hizmetleri sunmaya devam edeceğiz.
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