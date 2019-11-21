9’uncu devriye
TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile Rusya Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Suriye’de Fırat’ın doğusunda dokuzuncu ortak devriyesi dün yapıldı. Resulayn ile Kamışlı arasındaki dünkü devriyeyle harekât alanının doğu kesiminde yapılan devriye sayısı altıya yükseldi.
38 KİLOMETRE UZUNLUKTA
Milli Savunma Bakanlığı dünkü devriyeyi de bittikten sonra duyurdu. Daha öncekilerde olduğu gibi Türkiye’ye ait insansız hava araçlarının havadan izlediği devriyeye her iki taraftan dörder olmak üzere toplam sekiz zırhlı araç katıldı. Devriye görevi başlamadan önce komutanlar kendi aralarında güzergâhla ilgili değerlendirmede bulundu. Devriye 38 kilometre uzunluktaki güzergâhta yapılırken, Türk ve Rus askerleri 9 kilometre kadar derinliğe indi. Türk askeri, devriye yapılan alanda terör örgütü PKK/YPG’nin istenilen düzeyde ağır silahlarla birlikte çekilip çekilmediğini denetlerken gördüğü eksiklik ve tehditleri de ilgili birimlere iletmek üzere not etti.
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