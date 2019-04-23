99’uncu yıl coşkusu... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis’te düzenlenecek törenler Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayacak. Meclis Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet Anıtkabir’i ziyaret ederek mozoleye çelenk bırakacak ve Özel Defter’i imzalayacak. Daha sonra Birinci Meclis’te anma töreni yapılacak. Meclis’in 23 Nisan 1920’de açılışında en yaşlı üye sıfatıyla Sinop Mebusu Şerif Bey’in yaptığı konuşma seslendirilecek. Saygı duruşunun ardından TBMM Başkanı Şentop konuşacak. Özel Defter’in imzalanacağı törenlerde, Ankara Kulübü Derneği seğmenleri bir gösteri sunacak.

RESEPSİYON DA VAR

Şentop, daha sonra TBMM Tören Salonu’nda kutlamaları kabul edecek. TBMM Genel Kurulu ise özel gündemle saat 14.00’te toplanacak. Genel Kurul’da, Meclis’te grubu bulunan partilerin liderlerine 10’ar, grubu olmayan parti temsilcilerine üçer dakika söz verilecek. İki aylık seçim tatilinden sonra ilk kez Meclis’te bir araya gelecek olan liderlerin, son güncel gelişmelere yönelik mesajlar da vermeleri bekleniyor. Meclis Başkanı Şentop, akşam da TBMM Tören Salonu’nda resepsiyon verecek. Önceki yıllarda tasarruf ve şehit haberleri nedeniyle bazı resepsiyonlar iptal edilmişti. -ANKARA

ÇANAKKALE TÖRENE HAZIR





ÇANAKKALE Kara Savaşları’nın 104. yılı dolayısıyla Gelibolu Yarımadası’nda 24 ve 25 Nisan’da gerçekleştirilecek törenlerin genel provası yapıldı. Şehitler Abidesi’nde tören akış programı çerçevesinde gerçekleştirilen provalarda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. 2. Kolordu Komutanlığı’nda görevli askerler, bando eşliğinde saygı atışı ve geçit töreni yaptı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nın akrobasi ekibi Türk Yıldızları da 24 ve 25 Nisan’da yapacağı gösteri uçuşunun provasını gerçekleştirdi. Provayı takip eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, tören alanında inceleme yaptı. Bu arada Türkiye’nin dört bir yanından tarihi Gelibolu Yarımadası’nı ziyarete gelen vatandaşlar da provayı ilgiyle izleyerek, askerlerle fotoğraf çektirdi. -AA

HASTANE BAHÇESİNDE ŞENLİK

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle 4. Behçet Uz Çocuk Şenliği yapıldı. Şenlikte, tedavi gören çocuklar renkli kostümler giyerek doyasıya eğlendi. Çeşitli hediyelerin dağıtıldığı etkinlikte Down sendromlu çocukların yaptığı dans gösterisi ise ilgi odağı oldu. Şenlikte konuşan Başhekim Tanju Çelik, Biz bu şenlikle birlikte eğlenceyi onların ayağına getirmeyi hedefledik. Hastanemiz bünyesinde bu şenliği düzenleyerek 23 Nisan kutlamalarını gerçekleştirmiş olduk" dedi.

'İÇİM ŞENLİK OLDU'

Şenliğe katılan 6 yaşındaki lösemi hastası Rüzgar Eser'in annesi Özge Kuruoba, "Şenlik çok güzel. Bugün tedavimizi gördük, daha sonra eğlendik şimdi ayrılacağız. Bizim için çok güzel bir gün oldu çünkü uzun zamandır dışarıya çıkamıyorduk" diye konuştu. Şenlikte doyasıya eğlenen Rüzgar Eser ise, "İçim şenlik oldu bu şenlik gibi. 23 Nisan çok güzel bir gün" dedi. -Hande NAYMAN/DHA

NEŞE’YLE KUTLADILAR





DEVLET Opera ve Balesi Genel Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü (DOB) bünyesinde bulunan çocuk korosu ve balesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "neşe" temalı temsil verdi.

DOB'un "23 Nisan Temsili" saat Ankara Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu. Bölümün 25 yıldır başkanlığını yürüten Ömür Uyanık ve eğitmenlerin eşliğinde çalışmalarını sürdüren 60 çocuk, bale sanatçıları Sanem Subaygil ve Buğra Alnıaçık ile "Paquita"yı ve "Shostakovich'le dans"ı sahneye taşıdı.

Temsilin ikinci bölümünde çocuk korosu şefi Öykücan Yavşan yönetimindeki Leyla Gencer Çocuk ve Gençlik Korosu sahne aldı.

PEMBE PANTER, HALAY

Piyanist Tuğçe Dağlı, şef Yavşan ve Çocuk Korosu Birim Koordinatörü Hülya Kazan Günay ile çalışmalarını sürdüren 120 çocuk, "23 Nisan" şarkısını seslendirdi, ardından cazdan marşlara kadar çeşitli müzik türlerinden şarkıları söyledi.

"Pembe Panter, Sway, Babaanne, Bana Bir Masal Anlat Baba, Halay, Tik Tak, İzmir Marşı" gibi şarkıları seslendiren çocuklar korosu, renkli bir koreografi sergiledi.

Kostümün Tülay Şimsek, ışık tasarımının Ali Gökdemir'e ait olduğu konser, izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Çocuk Korosu Birim Koordinatörü Hülya Kazan Günay, çok kısa bir sürede gece, gündüz çalışarak hazırlandıklarını belirterek, "Konserimizin teması neşeydi. Neşeyle kutlayalım istedik 23 Nisan'ımızı. Çok güzel bir konser oldu. Yanımızda olan herkese teşekkür ederiz." dedi. -AA

ARZUMUZ ÇOCUKLARA DAHA PARLAK YARINLAR





CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda özetle şunları vurguladı: “TBMM’nin 99. kuruluş yıldönümünü, Türkiye’nin ve dünyanın tüm çocuklarının Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en samimi duygularımla kutluyorum. Milli egemenliğimizin temelleri atılırken, aziz milletimiz her yaştan ferdiyle zafere ve Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda birlik ve beraberlik içinde yılmadan mücadele vermiştir. Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir şiarıyla istiklal ve istikbal mücadelesini sürdüren, geleceğine yön veren milletimiz için Meclis’in kuruluşu, vatan ve bayrak sevgisinin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsali, özgürlüğümüzün güvencesi olmuştur. 23 Nisan 1920, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan milletimiz için, milli iradenin dışında ve üstünde hiçbir gücün, hiçbir yönetimin, hiçbir vesayetin tanınmayacağının ve tam bağımsızlık yolunda ilerleyişimizin ilanıdır. Kurtuluş Savaşı’nda kahramanlık destanı yazan aziz milletimiz, Cumhuriyet’in kuruluşunun ardından her alanda hızla gelişmeyi ve ilerlemeyi ilke edinmiş; Türkiye bugün, dünyanın saygın ve örnek ülkelerinden biri durumuna gelmiştir. Bizler de, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, daha büyük, daha güçlü, daha zengin, daha istikrarlı bir Türkiye’de yaşamaları için milletimizden aldığımız güçle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm dünya çocuklarıyla el ele kutladığımız 23 Nisan Çocuk Bayramı, milletimizin çocuklara verdiği değerin en güzel tezahürüdür. Millet olarak, çocuklarımızı dünyadaki en kıymetli varlık olarak görüyor, onları el üstünde tutuyoruz. En büyük arzumuz, çocuklarımıza ve gençlerimize çok daha parlak yarınlar hazırlayabilmektir.” -ANKARA

EN DEĞERLİ MİRAS





CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında şöyle dedi: “Vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerini korumak, demokratik, laik, sosyal hukuk devletini geliştirmek ve ülkemizin çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkmasını sağlamak öncelikle milletin vekillerinden oluşan TBMM’nin görevidir. Öte yandan esaret ve işgal zincirlerini kıran, insanlarımızı özgürlüğe kavuşturan, milletin kanıyla, canıyla elde ettiği egemenliğin simgesi olan Meclisimizin kuruluş günü bizzat Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara ve yeni nesillere armağan edilmiştir. Bu armağan TBMM’nin ülkemize karşı bitmeyen sorumluluğunun simgesidir. Dolayısıyla çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras, özgür ve adil bir Türkiye’dir. Başta Büyük Atatürk olmak üzere milletimizin bağımsızlığı ve özgürlüğü için canını feda eden kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygıyla anıyor, aziz milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor, her çocuğun yüzünün güldüğü bir Türkiye diliyorum.” -ANKARA

GÜÇLENMESİNE KATKI





MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 23 Nisan mesajında şunları söyledi: “Gazi Meclisimizin 99’uncu kuruluş yıldönümünü kutladığımız bugünlerde, İlk Meclis’in aziz anıları, muhterem emanetleri, Milli Mücadele’nin eşsiz hatıraları milli vicdanda mahfuz tutulup, milli birlik ve kardeşliğimizin daha da güçlenmesine katkı verecektir. Beklentimiz budur, mücadelemiz buna yöneliktir. Bu vesileyle bütün çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı yürekten tebrik ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bize emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İlk Meclis’in tüm mebuslarını, kurucu kahramanları ve vatanımızın bekası için canlarını seve seve veren muhterem şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.” -ANKARA

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