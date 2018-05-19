99 yıllık destan

ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk, düşman işgaline karşı Kurtuluş Savaşı’nı başlatmak üzere 99 yıl önce bugün Samsun’a çıktı. Atatürk, özgürlük meşalesini yaktığı bugünü, Cumhuriyet’i emanet ettiği gençlere özel bayram olarak seçti. 19 Mayıs, Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı bugün törenlerle kutlanacak. Ankara’da devlet erkanının katılacağı ilk tören Anıtkabir’de yapılacak. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başkanlığındaki heyet, Atatürk’ün mozolesine çelenk koyacak. Bak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayacak. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Beştepe’de düzenlenecek iftar programında gençlerle bir araya gelecek. Başbakan Binali Yıldırım da Çankaya Köşkü’nde gençleri kabul edecek. 19 Mayıs dolayısıyla yurt çapında birçok ilde fener alayı yapılacak.



GENÇLERİMİZ İSTİKBALİMİZE SAHİP ÇIKACAK

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, “Bizler, gençlerimizin ecdad yadigarı olan bu aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacaklarına, istiklal ve istikbalimize gerektiğinde canları pahasına sahip çıkacaklarına inanıyoruz” dedi. Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayınladığı mesajda özetle şunları kaydetti: “Samsun’da yakılan istiklal meşalesi, milletimiz için bağımsızlığın müjdecisi olmuş; birlik ve beraberlik içerisinde, azim, cesaret, kararlılık ve inançla verilen o eşsiz mücadele, bilahare Cumhuriyetimizin kuruluşuyla taçlanmıştır. İstiklal mücadelemizin sembolü olan 19 Mayıs’ın Gençlik ve Spor Bayramı olarak ilan edilmesi, umudumuz olan gençlere verilen önemin göstergesidir. Bu düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız için mücadele eden tüm kahramanları rahmetle yad ediyorum.”



Başbakan Binali Yıldırım: “Hedefimiz kendi evlatlarımızla birlikte dünyanın bütün gençleri için huzur, refah ve güven içinde yaşayacakları bir gelecek inşa etmektir.”



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: “Ulusal Kurtuluş Savaşı’nın önderi, Cumhuriyetimizin banisi Büyük Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesini başlatmak için Samsun’a çıktığı 19 Mayıs günü kaderimizi değiştiren bir gün olarak sonsuza kadar hatırlanacaktır. Hiç kimse unutmasın ki milletimiz 24 Haziran günü tam demokrasiyi kurmak için sandıkta bir büyük adım daha atacak, egemenliğe sahip çıkacaktır.”



KAPTAN UNUTULMASIN

Atatürk’ü 99 yıl önce, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a götüren Bandırma Vapuru’nun kaptanı Kayserili İsmail Hakkı Durusu’nun unutulması, Talas ilçesindeki yakınlarını üzdü. ‘Efendi kaptan’ olarak tanınan Durusu’nun akrabası Mustafa Aksu, “İsmail Kaptan, mahalleye dönüşen beldemizin unutulmazları arasındadır. Atamızı sağ salim, peşine takılan İngiliz gemilerini atlatarak Samsun’a ulaştırmıştır. 19 Mayıslar, bizim için hem Atamızı, hem de kaptanımızı hatırlama ve anma günleridir. Zincidere belediye iken her yıl kaptanımızı anıyorduk. Şimdi ne yazık ki unutuldu. Buraya bir anıt yapılması gerekir” dedi.



YOLCULUĞU BÖYLE ANLATMIŞTI

Atatürk ve 18 silah arkadaşını Bandırma vapuruyla 3 günlük tehlikeli bir yolculuktan sonra Samsun’a çıkaran kaptan İsmail Hakkı Durusu, hatıratında yaşadıklarını şu sözlerle anlatmıştı: “Atatürk, hareketimizden bir gün önce 15 Mayıs’ta beni Deniz İdaresi’nden Harbiye Dairesi’ne çağırttı. Sonra Şişli’deki evinde buluşup, verdiği bilgiler doğrultusunda rotamızı çizdim. Atatürk 16 Mayıs’ta Samsun’a hareket edeceğimizi buyurdu. Gemiye Kız Kulesi açıklarında bindi. Zira vapurumuz Sirkeci’de İngilizler tarafından sıkı kontrolden geçirildi. Boğaz’dan çıkarken müthiş bir fırtınayla karşılaştık. Şiddetli fırtınaya rağmen yolumuza devam etmeye karar verdik. Mahiyetindekiler, deniz tuttuğu için birer birer kameralara girip yattılar. Atatürk ise kıç taraftaki köşkte bir köşeye dayanmış oturmakta idi. Karadeniz’in sert dalgaları arasında yolumuza devam ettik. Binbir türlü müşkülat içinde 19 Mayıs şafak vakti Samsun’a vardık. Paşa ve mahiyetindekiler iskeleye çıktı.”



