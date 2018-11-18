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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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18.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

12 kişi serbest, bir tutuklama

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
12 kişi serbest, bir tutuklama

Gezi Parkı eylemleri soruşturması kapsamında bir yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Osman Kavala’nın başkanlığını yaptığı Anadolu Kültür AŞ’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kişi serbest bırakıldı. Gözaltında 99 soru yöneltilen akademisyenlere yurtdışı yasağı getirildi. Bir kişi ise tutuklandı.

20 gözaltı kararı olan operasyonda Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Betül Tanbay Tüten, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanvekili Prof. Dr. Turgut Tarhanlı, Açık Toplum Vakfı Yönetim ve Danışma Kurulu Başkanı Ali Hakan Altınay ile Anadolu Kültür AŞ Depo Program Koordinatörü Asena Günal, Genel Koordinatör Meltem Aslan Çelikkan, Yönetim Kurulu Başkanvekili Yiğit Ali Emekçi, Sivil İtaatsizlik’ten Ayşegül Güzel, Bora Sarı ve Filiz Telek, Danışman Çiğdem Mater Utku, Sivil Toplum Geliştirme Derneği İletişim Koordinatörü Hande Özhabeş, İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu, Gezi Parkı eylemlerinin senaryo edilerek sahnelendiği Mi Minör oyununun yöneticilerinden Yusuf Cıvır gözaltına alınmıştı. Operasyonun devamında Mine Özerden de gözaltına alındı. 6 şüphelinin ise yurtdışında olduğu bildirildi. Gözaltındaki kişilere emniyette çoğu Gezi Parkı eylemleri olmak üzere 99 soru soruldu. Betül Tanbay Tüten, Turgut Tarhanlı, Ali Hakan Altınay, Asena Günal, Meltem Aslan Çelikkan, Yiğit Ali Emekçi, Ayşegül Güzel, Bora Sarı, Çiğdem Mater Utku, Hande Özhabeş, Yusuf Cıvır ve Mine Özerden Emniyetteki sorgularının ardından adli kontrolle serbest kaldı.

HİYERARŞİK DÜZEN İDDİASI

İstanbul Bilgi Üniversitesi STK Eğitim ve Araştırma Birimi çalışanı Yiğit Aksakoğlu ise Emniyet’teki sorgusunun ardından dün tutuklandı. Filiz Telek’in sorgusunun sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin, “Gezi eylemlerini derinleştirmek ve yaygınlaştırmak” amacıyla Osman Kavala ile hiyerarşik bir düzen içinde çalıştıkları iddia edilmişti.

ABD: GÖZALTILAR ENDİŞE VERİCİ

WashIngton yönetimi, Anadolu Kültür girişimine karşı yapılan soruşturmada gözaltına alınan akademisyen ve sivil toplum temsilcilerinin serbest bırakılması için Türkiye’ye çağrıda bulundu. ABD Dışişleri Bakanlığı, tutuklu işadamı Osman Kavala’nın yönetim kurulu başkanı olduğu Anadolu Kültür girişimine yönelik gözaltılara tepki gösterdi. Bakanlık Sözcüsü Heather Nauert tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’nin Anadolu Kültür Derneği’yle ilişkisi olan akademisyen, gazeteci ve sivil toplum aktivistlerini gözaltına almasından büyük endişe duymaktadır” denildi. “Şeffaflık, hukukun üstünlüğü ve ifade özgürlüğü ile dernek kurma özgürlüğü, her sağlıklı demokrasinin temel unsurlarıdır” denilen açıklamada iki ülkenin ortaklığının Türk demokrasisi başarılı olduğu takdirde en güçlü halinde olacağı vurgulandı. “Türkiye’ye, ifade, dernek kurma ve toplantı özgürlüğü, adil yargılama teminatı, yargı bağımsızlığı ve diğer insan hakları ile temel özgürlüklere saygı duyma, bunları garanti altına alma ve keyfi şekilde gözaltında tutulanları serbest bırakma çağrısında bulunuyoruz” ifadelerine yer verildi. ABD Ankara Büyükelçiliği’nin Twitter hesabından paylaşılan mesajda da Türkiye’ye çağrıda bulunuldu.

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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