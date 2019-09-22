99/4 celp dönemi askerlik yerleri ne zaman belli olacak? MSB askerlik yerleri belli oldu mu?
Askerlik görevlerini yerine getirmek için gerekli başvuruları tamamlayan çok sayıda genç şimdi, 99/4 askerlik yerlerinin ne zaman belli olacağını merak ediyor. 2019 kasım celbinde askere gidecek vatandaşlar, 'Askerlik celp yerleri ne zaman belli olur?' ya da 'Askerlik yerleri belli oldu mu?' tarzı sorularına internette yanıt arıyor. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?
99/4 döneminde askere gideceklerin kasım ayı celp dönemleri için tarih açıklaması, bu kapsamda beklenti içinde olan binlerce genç tarafından merak ediliyor. Milli Savunma Bakanlığı'nca (MSB) yapılan resmi duyuruya göre 99/4 döneminde askere gideceklerin kasım ayı celp dönemleri için tarih, geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Askerlik celp yerleri için merak edilen açıklama E-Devlet aracılığıyla yapılacak. Sonuçlar, 23 Eylül Pazartesi günü açıklanacak. Buna göre;
Bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adayları 01 kasım 2019 tarihinde, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 ekim 2019 tarihinde, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanlar 01 kasım 2019 tarihinde, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanlar ise 02 aralık 2019 tarihinde tertip edildikleri birliklere sevk edilecekler.
ASKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Er adayları askerlik yerleri bilgisini e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. e-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.
T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıkladıktan sonra kendilerini kapsayan hizmeti seçmeli. “Hizmet Adı” kutucuğuna kısa dönem askerler “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama”, uzun dönem askerler ise “Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama” ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.
'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan er adayları, askerlik yerlerini bilgisini edinebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.
Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.
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