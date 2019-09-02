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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 19:40, Son Güncelleme:

99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

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99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Eylül ayının gelmesiyle, kasım ayında TSK kapsamında silah alına alınacak olan on binlerce gencin 99/4 askerlik yerleri ile ilgili araştırmaları hız kazandı. Yeni askerlik sistemine göre bedelli ya da 6 ay askerlik yapacak olan vatandaşlar, Milli Savunma Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaları sorguluyor. Peki, 99/4 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, ağustos ayında yaptığı duyuruda 99/4 askerlik celbine yönelik bilgileri duyurmuştu. İşte, merakla araştırılan 99/4 askerlik yerleri hakkında detaylı bilgiler.

MSB tarafından ağustos ayında, Kasım 2019 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay ve yedek subay aday adayları ile erbaş/erlere ait duyuruda 99/4 askerlik yerlerinin 23 Eylül'de açıklanacağı belirtilmişti.

SONUÇLAR NASIL ÖĞRENİLECEK?

Yapılan açıklamada, seçim ve sınıflandırma sonuçlarının Milli Savunma Bakanlığınca 23 Eylül 2019'da e-devlet üzerinden yükümlülere duyurulacağı belirtilirken, bu yükümlülerin tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacakları açıklandı.

Seçim ve sınıflandırma sonucunda, bir ve iki buçuk aylık temel eğitime tabi tutulacak yedek subay adayları ile yedek astsubay adaylarının 1 Kasım 2019'da, er/erbaş statüsüne ayrılanlardan birinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Ekim 2019'da, ikinci celp ve sevk dönemine tabi olanların 1 Kasım 2019'da, üçüncü celp ve sevk dönemine tabi olanların da 2 Aralık 2019'da tertip edildikleri birliklere sevk edilecekleri bildirildi.

Sınıflandırma sonuçları açıklandıktan sonra sonra yükümlülerin belirtilen sevk başlangıç tarihlerinden 15 gün öncesine kadar "e-devlet" üzerinden ve askerlik şubesi başkanlıklarından sevk evraklarını alabilecekleri, bu tarihlerden sonra ise sevk evrakının sadece askerlik şubesi başkanlıklarında verileceği belirtildi.

 

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