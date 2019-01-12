99/1 askerlik celp yerleri ne zaman belli olacak?
99/1 askerlik celp yerleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) takvimine göre celp dönemine çok az süre kala araştırılmaya başlandı. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen vatandaşların araştırdığı 99/1 askerlik yerleri, internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, 99/1 askerlik celp yerleri ne zaman belli olacak?
Askerlik hizmetlerini 99/1 celbi ile yerine getirecek vatandaşların sorgulamaları yoğunlaştı. Vatani görevlerini yapacakları yeri öğrenmek isteyen er adayları, konuya dair bilgi almak adına MSB'nin açıklamalarını takip ediyor. İşte, 99/1 askerlik celp yerleri hakkında detaylar...
MSB TARİH VERDİ
Mili Savunma Bakanlığı'nın Şubat celbiyle askere gidecekler için yaptığı duyuruda, ilk grubun sevk yerlerini 15 Ocak tarihinde öğrenebileceği bilgisini paylaştı. Sonuçlar 15 Ocak tarihinde E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
ASKERLİKTE YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN OLACAK?
Askerlikte yemin töreni, acemi birliğine katılım tarihinin ardından 3. hafta içerisinde gerçekleşmektedir. Bu tarih, 23 ila 26 gün arasında değişkenlik gösterebilmektedir.
YEMİN TÖRENİ KAÇ SAAT SÜRMEKTEDİR?
Yemin töreni, programın durumuna göre değişmektedir. Tören içerisinde konuşmalar ve ödül programı dahil ortalama bir yemin töreni 1 saat sürmektedir. Fakat askerler için tören öncesi hazırlık ve programın tamamı 3-4 saati bulabilmektedir.
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