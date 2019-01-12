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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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12.01.2019 - 21:43, Son Güncelleme:

99/1 askerlik celp yerleri ne zaman belli olacak?

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99/1 askerlik celp yerleri ne zaman belli olacak?

99/1 askerlik celp yerleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) takvimine göre celp dönemine çok az süre kala araştırılmaya başlandı. Askerlik yükümlülüğünü yerine getirmek isteyen vatandaşların araştırdığı 99/1 askerlik yerleri, internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, 99/1 askerlik celp yerleri ne zaman belli olacak?

Askerlik hizmetlerini 99/1 celbi ile yerine getirecek vatandaşların sorgulamaları yoğunlaştı. Vatani görevlerini yapacakları yeri öğrenmek isteyen er adayları, konuya dair bilgi almak adına MSB'nin açıklamalarını takip ediyor. İşte, 99/1 askerlik celp yerleri hakkında detaylar...

MSB TARİH VERDİ

Mili Savunma Bakanlığı'nın Şubat celbiyle askere gidecekler için yaptığı duyuruda, ilk grubun sevk yerlerini 15 Ocak tarihinde öğrenebileceği bilgisini paylaştı. Sonuçlar 15 Ocak tarihinde E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.

ASKERLİKTE YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN OLACAK?

Askerlikte yemin töreni, acemi birliğine katılım tarihinin ardından 3. hafta içerisinde gerçekleşmektedir. Bu tarih, 23 ila 26 gün arasında değişkenlik gösterebilmektedir.

YEMİN TÖRENİ KAÇ SAAT SÜRMEKTEDİR?

Yemin töreni, programın durumuna göre değişmektedir. Tören içerisinde konuşmalar ve ödül programı dahil ortalama bir yemin töreni 1 saat sürmektedir. Fakat askerler için tören öncesi hazırlık ve programın tamamı 3-4 saati bulabilmektedir.

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