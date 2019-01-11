99/1 askerlik celp yerleri ne zaman açıklanacak? Askerlik yeri ne zaman belli olur?
99/1 askerlik yerleri araştırması ile vatani görevlerini yapacakları yeri öğrenmek isteyen er adayları, internet üzerinden araştırmalarına başladı. E-Devlet üzerinden öğrenilebilecek olan 99/1 askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın belirttiği tarihte açıklanacak. İşte, 99/1 askerlik yerleri hakkında bazı bilgiler
Askerlik yeri ne zaman belli olur sorusu, 99/1 celbi ile vazifelerini yerine getirmek isteyen vatandaşların araştırdığı konu olmaya başladı. Peki, askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında resmi bilgiler
ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN BELLİ OLUR?
Mili Savunma Bakanlığı'nın Şubat celbiyle askere gidecekler için yaptığı duyuruda, ilk grubun sevk yerlerini 15 Ocak tarihinde öğrenebileceği bilgisini paylaştı.
Sonuçlar 15 Ocak tarihinde E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek.
ASKERLİKTE YEMİN TÖRENİ NE ZAMAN OLACAK?
Askerlikte yemin töreni, acemi birliğine katılım tarihinin ardından 3. hafta içerisinde gerçekleşmektedir. Bu tarih, 23 ila 26 gün arasında değişkenlik gösterebilmektedir.
YEMİN TÖRENİ KAÇ SAAT SÜRMEKTEDİR?
Yemin töreni, programın durumuna göre değişmektedir. Tören içerisinde konuşmalar ve ödül programı dahil ortalama bir yemin töreni 1 saat sürmektedir. Fakat askerler için tören öncesi hazırlık ve programın tamamı 3-4 saati bulabilmektedir.
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