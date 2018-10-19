98/4 kısa dönem askerlik yerleri açıklandı mı? 373. dönem askerlik sorgulama

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

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HaberlerGündem Haberleri98/4 kısa dönem askerlik yerleri açıklandı mı? 373. dönem askerlik sorgulama
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19.10.2018 - 10:10, Son Güncelleme:

98/4 kısa dönem askerlik yerleri açıklandı mı? 373. dönem askerlik sorgulama

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98/4 kısa dönem askerlik yerleri açıklandı mı? 373. dönem askerlik sorgulama

98/4 askerlik yerleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından E-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Kısa dönem olarak askerlik yapmak isteyen vatandaşların E-Devlet şifresi ile sorgulayabileceği askerlik yerleri sonrası, sevk işlemleri için süreç başlamış olacak. Peki, 98/4 askerlik yerleri nereden sorgulanabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

Askerlik yerleri sorgulama ekranı, 19 Ekim Cuma günü araştırma konusu oldu. Açıklanacak olan askerlik yerleri sonrası hazırlıklarına başlayacak olan vatandaşlar, birliklerine doğru harekete geçecek. Peki, 98/4 askerlik yerleri ne zaman E-Devlet üzerinden sorgulanabilecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

98/4 ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Askerlik yerleri sorgulama işlemi aşağıdaki linkler üzerinden yapılabilecek;

YEDEK SUBAY ADAYI KISA DÖNEM ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

KISA DÖNEM ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.

1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

2. Banyo Malzemeleri: Şampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.

3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...

4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.

5. İçlik: Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.

6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

7. Traş Malzemeleri: Traş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.

8. Saat: Nöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.

9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız

ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.

10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.

11. İğne iplik ve Çengelli iğneKıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.

12. Ortopedik tabanlık ve VatkaAyaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.

13. Askılık

14. Islak Mendil ve Selpak

15. Yara bandı ve Kulak tıkacı

16. Sivil GiysilerÇarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.

17. Bankamatik Kartı

18. Mantar Kremi

19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)

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