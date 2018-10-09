98/4 askerlik yerleri ne zaman sorgulanacak? Askerlik yeri sorgulama
98/4 askerlik yerleri sorgulama ekranı, vatani görevlerini yapmaya hazırlanan birçok gencin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. 98/4 askerlik yerleri aracılığıyla Milli Savunma Bakanlığı'nın belirleyeceği acemi birliklerini öğrenecek olan vatandaşlar, buna göre birliklerine göre yol hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, 98/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
98/4 askerlik yerleri, bu celp döneminde askere gitmek için başvuruda bulunan vatandaşların araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Peki, bakanlığın E-Devlet üzerinden duyuracağı 98/4 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, askerlik yerleri hakkında bazı bilgiler
ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
1-) Kasım 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2-) Kasım 2018 Er Celp Döneminde;
a-) 1998 Doğumlu ve Bunlarla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Kasım 2018 olanlar,
b-) Celp dönemi Kasım 2018 olmadığı halde, Kasım 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,
c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Kasım 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.
3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 15 Ekim 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.
4-) Kasım 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:
a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 15 EKİM - 01 KASIM 2018, (2) e-devlet üzerinden 15-31 EKİM 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.
b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 20 KASIM 2018 – 06 ARALIK 2018, (2) e-devlet üzerinden 20 KASIM 2018 - 05 ARALIK 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.
c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.
5-) Kasım 2018 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 01 Kasım 2018 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 06 Aralık 2018 dahil, 02 Ocak 2019 tarihinde sevke tabi olanlardan aynı gün sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.
6-) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.
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