98/4 askerlik yerleri açıklandı mı? E Devlet askerlik yeri sorgulama
Vatani görevlerini yerine getirmek için tecillerini bozduran ve askerlik çağına gelmeleri dolayısıyla birliklerine katılmak isteyen binlerce vatandaş, 98/4 askerlik yerleri hakkında sorgulamalarına devam ediyor. Dahil olacakları kuvvet komutanlıklarına göre acemi ve usta birlikleri hakkında bilgi sahibi olacak olan bireyler, Milli Savunma Bakanlığı'nın E-Devlet üzerinden açıklayacağı 98/4 askerlik yerleri hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, askerlik yerleri açıklandı mı? İşte, merak edilen o detaylar
Askerlik yerleri, 98/4 celp döneminde vatani görevlerini gerçekleştirecek olan vatandaşların araştırdığı husus olmaya başladı. Açıklanmasıyla birlikte E-Devlet kapısı üzerinden şifre girerek öğrenilebilecek olan 98/4 askerlik yerleri, kısa ve uzun dönem olarak vatani hizmetlerini yerine getirecek olan öğrencilerin araştırdığı konu oldu. Peki, MSB 98/4 askerlik yerleri bilgisini ne zaman açıklayacak? İşte, bakanlıktan yapılan resmi duyuru
ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
E-Devlet üzerinden 6 aşamada gerçekleştirilebilecek olan er ve yedek subay sınıflandırma sonucu, yalnızca E-Devlet üzerinden sorgulanabileceği için bu ekrana giriş için şifre sahibi olunması gerekecek.
1-) Kasım 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2-) Kasım 2018 Er Celp Döneminde;
a-) 1998 Doğumlu ve Bunlarla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Kasım 2018 olanlar,
b-) Celp dönemi Kasım 2018 olmadığı halde, Kasım 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,
c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Kasım 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.
3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 15 Ekim 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.
E-DEVLET ASKERLİK YERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ
YEDEK SUBAY ADAYLARI İÇİN SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
4-) Kasım 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:
a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 15 EKİM - 01 KASIM 2018, (2) e-devlet üzerinden 15-31 EKİM 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.
b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 20 KASIM 2018 – 06 ARALIK 2018, (2) e-devlet üzerinden 20 KASIM 2018 - 05 ARALIK 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.
c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.
5-) Kasım 2018 er celbi 1’inci grupta sevke tabi olanlardan 01 Kasım 2018 dahil, 2’nci grupta sevke tabi olanlardan 06 Aralık 2018 dahil, 02 Ocak 2019 tarihinde sevke tabi olanlardan aynı gün sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu’nun 89’uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.
6-) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.
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