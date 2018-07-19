98/3 askerlik yerleri açıklandı! Kısa dönem askerlik yeri sorgulama
Kısa dönem askerlik yapmak isteyen binlerce vatandaşın merakla beklediği 98/3 askerlik yerleri açıklandı. Vatani görevlerini yapmak için tecillerini bozduran ve şube üzerinden başvurularını gerçekleştiren binlerce genç, E-Devlet üzerinden açıklanan askerlik yerleri için sorgulamalarına başladı. Peki, 98/3 askerlik yerleri nereden ve ne zaman öğrenilebilecek? İşte, binlerce gencin merakla araştırdığı süreç hakkında bazı bilgiler
98/3 askerlik yerleri ile önümüzdeki dönem içerisinde askerlik görevlerini yerine getirecek olan vatandaşlar, konuyla ilgili sorgulamalarına başladı. Vatani görevlerini, Milli Savunma Bakanlığının açıklayacağı yerlere göre yapacak olan gençler, E-Devlet üzerinden 98/3 kısa dönem askerlik yerleri sorgulaması gerçekleştirecek. Peki, askerlik yerleri sorgulama işlemi nasıl yapılır? İşte, vatandaşların araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler
ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?
Milli Savunma Bakanlığı, askerlik görevini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için tarih detaylarını açıkladı. İşte, yerlerin belli olacağı tarih hakkında detaylı bilgiler;
1-) Ağustos 2018 Er Celp Döneminde Silahaltına alınacak er statüsündeki yükümlülerin, celp ve sevk işlemlerine ilişkin hususlar, 1111 Sayılı Askerlik Kanunu’nun 45’inci Maddesi uyarınca müteakip maddelerde açıklanmıştır.
2-) Ağustos 2018 Er Celp Döneminde;
a-) 1998 Doğumlu ve Bunlarla ve Bunlarla İşleme Tabi Er statüsündeki yükümlülerden, kayıtlı olduğu askerlik şubesinin genel celp dönemi Ağustos 2018 olanlar,
b-) Celp dönemi Ağustos 2018 olmadığı halde, Ağustos 2018 celp döneminde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerden bu talepleri uygun bulananlar,
c-) Yasal Nedenlerle askerlikleri ertelenenler ile sevkleri tehir edilenlerden, erteleme ve sevk tehir şartlarını kaybettiklerinden Ağustos 2018 Er Celp Döneminde sevke tabi olanların sevkleri yapılacaktır.
3-) Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 09 Temmuz 2018 tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabileceklerdir.
4-) Ağustos 2018 er celbinde sevke tabi yükümlülerden:
a-) Birinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 09-27 Temmuz 2018, (2) e-devlet üzerinden 09-26 Temmuz 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.
b-) İkinci grupta sevke tabi olanlar sevk işlemlerini; (1) askerlik şubelerinden 01-11 Temmuz 2018, (2) e-devlet üzerinden 01-10 Eylül 2018 tarihlerinde yaptırabileceklerdir.
c-) Sevk evrakını alan yükümlüler yol ve iaşe bedellerini nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle PTT işyerlerinden veya PTT kart ile PTT matiklerden alabileceklerdir.
5-) Ağustos 2018 er celbi 1'inci grupta sevke tabi olanlardan 27 Temmuz 2018 dahil, 2'nci grupta sevke tabi olanlardan 11 Eylül 2018 dahil tarihine kadar sevk işlemini yaptırmayanlar ile sevk evrakını aldıkları halde kendilerine tanınan yasal yol süresi sonuna kadar birliklerine katılmayanlar, 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 89'uncu maddesi gereğince bakaya işlemine tabi tutulacaklardır.
6-) 1111 sayılı askerlik kanunu'nun 45'inci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ niteliğindedir.
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ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER
Her ne kadar askerlere gerekli temel tecçizat sağlansa da askere gidenlere tavsdiye edilen bazı kişisel eşyalar bulunmaktadır.
1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan
2. Banyo MalzemeleriŞampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.
3. Kişisel Bakım MalzemeleriTırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...
4. El ve Yüz İçin Vücut KremiAskerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.
5. İçlik Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.
6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi
7. Traş MalzemeleriTraş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.
8. SaatNöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.
9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell HizmetiAnkesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız
ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.
10. Bot Boyası ve Bot FırçasıHer sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.
11. İğne iplik ve Çengelli iğneKıyafet onarımı veya yataqınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.
12. Ortopedik tabanlık ve VatkaAyaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.
13. Askılık
14. Islak Mendil ve Selpak
15. Yara bandı ve Kulak tıkacı
16. Sivil GiysilerÇarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.
17. Bankamatik Kartı
18. Mantar Kremi
19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)
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