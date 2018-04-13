Milli Savunma Bakanlığı 98/2 celp dönemi askerlik yerlerini açıkladı | 2018 Mayıs askerlik celbi sorgulama

98/2 celp döneminde askere gitmek isteyen gençler, başvurdukları vatani görevleri için yerlerin açıklanmasını merakla bekliyordu. Beklenen açıklama az önce Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı. MSB, Mayıs ayında vatani görevini yapacak gençlerin askerlik yerlerini erişime açtı. Açıklamanın ardından 98/2 celp döneminde acemi ve usta birliklerini öğrenmek isteyen asker adayları ise askerlik yapacakları şehir ve askeri birlikleri internetten nasıl sorgulayabileceklerini araştırıyor. İşte, 98/2 celp dönemi askerlik yerleri sorgulama işlemi hakkında merak edilen tüm detaylar...

ASKERLİK YERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

98/2 celp döneminde birliğine teslim olarak askerlik görevini yerine getirecek vatandaşların, askerlik yapacakları yerler, Milli Savunma Bakanlığı tarafından e-Devlet sistemi üzerinden açıklandı. 98/2 celp döneminde askerlik yapmak için başvuru yapan adaylar, e-Devlet sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle askerlik yapacakları yerleri sorgulayabilirler.

Askerlik yerinizi sorgulamak için ilk olarak e-devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapmalısınız, giriş yaptıktan sonra karşınıza çıkan arama ekranına "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" yazdıktan sonra açılan önerilerden "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve ASAL Sevk Başvurusu" sayfasına gitmelisiniz. Son olarak önünüze gelen sayfadan, 98/2 celp dönemine ait askerlik yeri bilgilerinizi sorgulayabilirsiniz.

Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek. Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.



ASKERLİK YERİNİZİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ



MSB DUYURUSU



Mayıs 2018 er celbinde sevke tabi olan yükümlüler;

a. E-Devlet'ten sınıflandırma sonuçlarını öğrenebilir ve askere sevk belgelerini 03 Mayıs 2018 tarihine kadar alabilirler,

b. Askerlik Şubesi Başkanlıklarından ise 04 Mayıs 2018 tarihine kadar askere sevk belgelerini alabilirler.

ASKERLİK SEVK İŞLEMİ



Sevke tabi yükümlüler, sevk edilecekleri sınıf ve eğitim merkezleri ile hangi grupta silahaltına alınacaklarını, askerlik şubeleri ile e-devlet üzerinden 13 Nisan 2018 (bugün) tarihinden itibaren öğrenebilecekler, nüfus cüzdanlarını ibraz etmek suretiyle askerlik şubelerinden veya e-devlet üzerinden sevk evrakını alabilecekler.

E-DEVLET ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-devlet şifresi, şahsen başvuru ile, üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı kimliğin (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet tezkeresi, hakim ve savcı kimlik kartları, süresi dolmamış (geçerli) çalışma izin kartı, geçici koruma izin belgesi) ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.

E-Devlet şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir. Bununla birlikte; mobil imza, elektronik imza, internet bankacılığı ve T.C. kimlik kartı kullanılıyorsa, e-Devlet Kapısına bunlardan biri ile giriş yaptıktan sonra şifre oluşturulabilir.