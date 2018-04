98/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? - Askerlik yeri sorgulama sayfası

Mayıs ayında askere gitmeye hazırlanan vatandaşlar, bir an önce askerlik yerlerini öğrenmek için bekliyorlar. Askerlik yerlerinin belli olmasıyla birlikte vatandaşlar celp dönemlerini, Milli Savunma Bakanlığı’nın resmi sayfası olan “msb.gov.tr “ adresinden ve e-devlet üzerinden kolayca öğrenebilecekler. Peki, 98/2 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? İşte, askerlik yeri sorgulama sayfası.

ASKERLİK YERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Er adayları celp dönemlerini E-Devlet üzerinden öğrenebilecek. E-Devlet'e giriş yapacak adaylar, bu sisteme erişim şifresini PTT'den kimlikleri karşılığında alabilecekler.

T.C kimlik numarası ve PTT'den alacakları şifre ile sisteme giriş yapacak olan asker adayları, sol üst köşede yer alan e-hizmetler bölümüne tıklayacak.



Tıkladıkları bölümde, sayfanın üst bölümünde yer alan 'Hizmet Adı' kutucuğuna kısa dönem askerler 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama', uzun dönem askerler ise 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' ifadesini yazdıktan sonra, karşılarına çıkacak olan linke tıklayacak.



Linkin tıklanmasının ardından karşılarına çıkacak 'Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu' ya da 'Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama' butonuna tıklayacak olan asker adayları, askerlik yapacağı birliği kolayca öğrenebilecek. Bu adımların ardından ise sırasıyla, Sevk Bilgilendirmesi, Sevk Kişisel Bilgiler, Sevk Başvuru Bilgilendirme ve Sevk Belgesi bilgisi alınabilecek.



Sevk belgesinde, asker adayının birliğine teslim olacağı günler ve yol izinleri bilgisi yer alacak. Belgeler, kısa bir süre içerisinde bu sistem üzerinden alınabilecek.

ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

ÖĞRENCİLERİN ASKERLİK ERTELEME İŞLEMLERİ

Yurt İçi Öğrencilerin Erteleme İşlemleri

Öğrencilerin askerlikleri 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun 35'inci madde 1'inci fıkra (c) bendinde yer alan esaslar dahilinde 29 yaşını geçmemek üzere ertelenmektedir.



Lise veya dengi okullar ile fakülte ve yüksekokullarda öğrenim görenlerin askerlikleri, 29 yaşını geçmemek üzere mezun oluncaya veya ilişikleri kesilinceye kadar ertelenmektedir.



c. Bitirdiği okulun dengi veya daha alt seviyedeki bir öğretim kurumuna kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmemektedir.



ç. Çift anadal programına kayıtlı yükümlülerin bir programdan mezun olmaları halinde askerlik erteleme işlemleri diğer anadal programındaki öğrenciliğine göre yürütülür.



d. 86'ncı veya 89'uncu maddelere tabi olduktan sonra okula kayıt yaptıranların askerlikleri ertelenmez.



e. Yurt dışında yükseköğretim kurumlarında öğrenim görenlerin askerlikleri, öğrenciliklerinin yetkili Türk makamlarınca tanınmasını müteakip yukarıdaki esaslara göre ertelenir.



f. Öğrencilerin okul kaydı, ilişik kesme, mezun olma gibi her türlü durum değişiklikleri okullarınca iki ay içerisinde kayıtlı bulundukları askerlik şubelerine bildirilir.



g. 1111 sayılı Askerlik Kanunu gereğince; emsali doğumluların yoklaması sırasında lise veya dengi okuldan mezun olduğunu belgeleyenlerin askerlikleri üç yıl, fakülte veya yüksekokuldan ilişikleri kesilenlerle yüksekokul mezunlarının askerlikleri ise 29 yaşını tamamladıkları yılın sonu esas alınarak iki yıl süreyle ertelenir. Bunlar, ertelemelerinin sona ereceği yıl muayeneleri yapılarak o yıl askerlik çağına giren doğumlularla işlem görür. Çıraklık ve mesleki eğitim merkezleri ile iş okullarından vb. mezun olanlar/bitirenlerin askerlikleri, 1111-36’ncı madde gereğince ertelenmez.



ğ. Askerlikleri 1111-36’ncı madde gereğince erteli durumda olanlar her zaman askere sevklerini talep edebilmektedirler.

h. Askerlik çağına girmeden önce lise veya dengi okullar yahut yüksekokullardan mezun olanlar ile fakülte veya yüksekokuldan ilişiği kesilenlerin ertelemeleri, askerlik çağına girdikleri yıldan itibaren başlar.



ı. Yurt içi veya yurt dışında (öğrenciliklerinin tanınmasını müteakip) öğrenim görenlerin askerlikleri, elektronik ortamda bildirilmesini müteakip bir defada okulun azami öğrenim süresi kadar, bu süre sonunda mezun olamayanlar ise öğrenime devam ettikleri sürece yıllık olarak 29 yaş sonuna kadar ertelenir. Azami öğrenim sürelerinin hesaplamasında hazırlık/intibak sınıfı ile dil okulunda geçen süreler dikkate alınmaz.



i. Aynı anda birden fazla öğretim kurumunda öğrenim görenlerin askerlikleri, öğrencilikleri bildirildiği sürece lehine uygun olan okula göre ertelenir. (ÖSYM kılavuzunda yer alan yurtdışındaki üniversiteler dâhil)



j. Ön lisans programlarından mezun olup lisans programlarına devam edebilmek için dikey geçiş sınavlarına katılacaklar veya lisans programlarının 3’üncü sınıfına doğrudan kayıt yaptıracaklarını belgeleyenler; kayıt yaptıracakları yılın Şubat, Mayıs veya Ağustos celp dönemlerinde sevke tabi olanların sevkleri, talepleri halinde (bu celp dönemlerinin birinden bakaya kalsalar dahi) Kasım celbine bırakılmaktadır. Bunlardan, sevk edileceği tarihe kadar okul kaydı yaptıranların askerlikleri ertelenmektedir. Askerlik Kanunu’nun 86’ncı maddesine tabi iken 36’ncı madde erteleme haklarını kullanmalarını müteakip 02 Ocak tarihinde sevke tabi olanların askere sevkleri, sınava girmek vb. nedeniyle herhangi bir celbe bırakılmaz. Bunlar, 02 Ocak tarihinden sonra okul kaydı yaptırmaları halinde askerlikleri öğrencilik nedeniyle ertelenmemektedir.



k. Askerlik Kanunun 35, 36 ve 47’nci maddelerinde yazılı nedenlerle sevkleri en az bir celp dönem ertelenenlerden tabi oldukları celp döneminin son gününe (son gün dâhil) kadar bir okula kayıt yaptırdığı anlaşılanların (yoklama kaçağı veya bakaya olarak arananlar dâhil) askerlikleri, erteleme ve öğrencilik şartlarını taşımaları halinde ertelenmektedir.



l. Yabancı ülkelerin mevzuatlarına göre Türkiye’de eğitim ve öğretim yapan orta öğretim seviyesindeki okullarda öğrenim görenler hakkında düzenlenecek EK-Ç2 Öğrenci Durum Belgelerinin okulun bağlı bulunduğu il/ilçe Millî Eğitim müdürlüğünce onaylanmasını müteakip askerlikleri, öğrencilikleri nedeniyle yukarıdaki esaslara göre ertelenmektedir.



m. Öğrenci iken askere gitmek istedikleri için yoklamaları yapılarak ilk sınıflandırma çizelgesine dâhil edilenlerden, öğrenimlerine devam edeceklerini belirterek yeniden erteleme isteyenlerin bu talepleri kabul edilir. Ancak, sınıf ve tertibatı belirlendikten sonra askere gitmekten vazgeçenlere bu işlem öğrenim süresi boyunca bir defadan fazla uygulanmamaktadır.



n. Askerlik Kanunu’nun 86’ncı veya 89’uncu maddelerine tabi ve derhal sevki gereken yükümlülerden bir yükseköğrenim kurumunu kazananlara talepleri halinde kayıt yaptırabilmeleri için, askere sevk evrakının teslimini müteakip “Şartlı Askerlik Durum Belgesi” verilir. Ancak, bunların öğrenci olarak askerlik ertelemeleri yapılmamaktadır.