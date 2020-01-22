971. Şans Topu sonuç sorgulama ekranı (22 Ocak 2020) - Şans Topu çekiliş sonuçları belli oldu

Şans Topu sonuçları noter huzurunda saat 21:15'te yapılan canlı çekiliş sonrası açıklandı. Geçtiğimiz hafta 900 bin 665 liralık ikramiyenin devretmesiyle, bu hafta Şans Topu'na Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Şans Topu kuponu oynayan vatandaşlar 971. hafta Şans Topu çekilişinde hangi şanslı numaraların çıktığını sorguluyor. Şans Topu sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar MPİ Şans Topu sorgulama ekranından öğrenilecek. İşte, 22 Ocak Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı...

22 OCAK ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun 971. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleşti. Heyecanla beklenen Şans Topu oyununun saat 21:15'te yapılan çekilişi sonrası çıkan numaralar şunlar oldu;

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 970. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen çıkmayınca 900 bin 665 liralık ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 842'şer lira, 4 artı 1 bilen 254 kişi 457'şer lira, 4 bilen 3 bin 3 kişi 48'er lira, 3 artı 1 bilen 7 bin 952 kişi 22'şer lira, 3 bilen 98 bin 297 kişi 3 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 66 bin 752 kişi 5 lira 75'er kuruş, 1 artı 1 bilen 202 bin 304 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Şans Topu ikramiyeleri nereden alınır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.