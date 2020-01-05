97 bin Suriyeli İstanbul’dan ayrıldı

İstanbul’da Geçici Koruma Statüsü’ndeki Suriyeli sayısının 78 bin 243 kişi azaldığını aktaran Yerlikaya, başka illere kayıtlı 97 bin 255 Suriyeli’nin geçen sene İstanbul’dan ayrıldığını bildirdi. Yakalanan 118 bin 432 düzensiz göçmenden 37 bin 582’sinin sınır dışı edildiğini belirten Yerlikaya, düzensiz göç ile mücadelenin devam edeceğini vurguladı.

Yerlikaya paylaşımında, İstanbul Valiliği’nce hazırlanan, “Düzensiz Göç ile Mücadele 2019” başlıklı bir videoya da yer verdi. Paylaşılan bilgilere göre, 2019’da yakalanıp sınır dışı edilen düzensiz göçmen sayısı, son 3 yılın toplamından fazla. Bu verilere göre yakalanan düzensiz göçmen sayısı 2016’da 10 bin 183, 2017’de 18 bin 254 ve 2018’de 28 bin 364 olurken, bu rakam 2019’da 118 bin 432’ye çıktı.