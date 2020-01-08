969. hafta Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı! 8 Ocak 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı

Çarşamba günleri düzenlenen Şans Topu çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Saat 21:15'te başlayan canlı Şans Topu çekilişiyle beraber, zengin olma umuduyla kuponlarını hazırlayan vatandaşlar 8 Ocak Şans Topu sonuçlarına yönelik araştırmalarına hız verdi. 5+1 bilenin büyük ikramiyeye kavuştuğu oyunda MPİ haftanın şanslı numaralarını ilan etti. İşte, 969. hafta Şans Topu sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar...

8 Ocak Çarşamba akşamı düzenlenen çekiliş sonrası yılın ikinci Şans Topu sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları açıklandı. MPİ tarafından kamuoyuna duyurulan sonuçlara göre Şans Topu'nda bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Şans Topu'nun geçen haftaki çekilişinde ne olmuştu?

Şans Topu oyununun 968. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen kişi olmazken, 764 bin 474,39 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 20 kişi 3 bin 699 lira 25'er kuruş, 4 artı 1 bilen 230 kişi 429 lira 5'er kuruş, 4 bilen 2 bin 659 kişi 46 lira 40'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 660 kişi 22 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 75 bin 69 kişi 4 lira 25'er kuruş, 2 artı 1 bilen 58 bin 262 kişi 5 lira 55'er kuruş, 1 artı 1 bilen 180 bin 180 kişi 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.

Şans Topu oyunu nasıl oynanır? İkramiyeler nereden alınır?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1), (5), (4+1), (4), (3+1), (3), (2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.