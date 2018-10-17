'95 gün sonra yanındayım' demişti... Yürek burkan hikayeler ortaya çıktı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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DHA
17.10.2018 - 18:44, Son Güncelleme:

'95 gün sonra yanındayım' demişti... Yürek burkan hikayeler ortaya çıktı

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'95 gün sonra yanındayım' demişti... Yürek burkan hikayeler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Sami Demir, Selahattin Turan, Ahmet Karakuş, Hüseyin Hint, Şengül Uysal, Doğancan Türk ve Bilgin Demir'in Göksun Devlet Hastanesi'ndeki otopsileri tamamlandıktan sonra yakınlarına teslim edildi. Uzman Onbaşı Doğancan Türk ve ile er Selahattin Turan’ın cenazeleri Samsun’a, polis memuru Ahmet Karakuş’un cenazesi Ordu’ya, Sami Demir’in cenazesi Kırşehir’e, Hüseyin Hint, Şengül Uysal ve Bilgin Demir’in cenazeleri ise Çorum'a gönderildi.

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  • Kahramanmaraş’ta yolcu otobüsü devrildi…
  • Kahramanmaraş’ta yolcu otobüsü devrildi…
  • Kahramanmaraş’ta yolcu otobüsü devrildi…
  • Kahramanmaraş’ta yolcu otobüsü devrildi…
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

'95 GÜN SONRA YANINDAYIM' DEDİKTEN 24 SAAT SONRA CENAZESİNİ ALDIM

Kazada yaşamını yitirenlerden Selahattin Tura, vatani görevini yaparken çiftçi ailesine yardım etmek için izin aldığı ortaya çıktı. Torununun cenazesini almak için Göksun'a gelen Selahattin Turan'ın ismi öğrenilemeyen dedesi, torununu izin bittikten sonra görev yaptığı Gaziantep'e gitmek için otobüse kendisinin bindirdiğini belirterek, "4 numaralı koltuğa oturttum. Giderken '95 gün sonra yanındayım dede' demişti. 24 saat sonra cenazesini aldım" diye konuştu. Turan, hastanede yapılan törenin ardından Türk barağına sarılı tabutla memleketine gönderildi.

95 gün sonra yanındayım demişti... Yürek burkan hikayeler ortaya çıktı

KIZINI ZİYARET EDİP ŞIRNAK'A GİDECEKTİ

Polis memuru Ahmet Karakuş'un ise 20 gün önce babasını kaybettiği belirtildi. Kahramanmaraş'ta görev yapan öğretmen kızını ziyaret edip görev yeri olan Şırnak'ın İdil ilçesine gitmek için bindiği otobüsün kaza yapması sonucu hayatını kaybeden Karakuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı memleketi Ordu'ya gönderildi.

Yolcu otobüsü devrildi Çok sayıda ölü ve yaralı var...
Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var...

95 gün sonra yanındayım demişti... Yürek burkan hikayeler ortaya çıktı

DOKTOR OLACAKTI

Kazada yaşamını yitirenlerden Bilgin Demir'in hayali ise doktor olmaktı. Girdiği sınavda Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Demir, bindiği otobüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi. Gece otogarda oğullarını otobüse bindirerek Gaziantep'e uğurlayan lise öğretmeni baba Ali İhsan Demir ile ilkokul öğretmeni Zehra Salmanpakoğulları Demir, acı haberle yıkıldı.

95 gün sonra yanındayım demişti... Yürek burkan hikayeler ortaya çıktı

BABASININ İZİNDEN GİDECEKTİ

Kazada yaşamını yitirenlerden Piyade Uzman Onbaşı Doğancan Türk ise bu TSK'ya bu yıl katıldı. İzin dönüşü görev yeri olan Kilis'e gitmek isterken kazada yaşamını yitiren Doğancan Türk'ün, Türk bayrağına sarılı cenazesini, emekli uzman çavuş babası aldı.

Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü kazasında çok sayıda ölü ve yaralı varKAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kazada 7 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.Kaza, saat 03.00 sıralarına Kahramanmaraş- Kayseri karayolunun Mehmet Bet Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Kayseri'den Kahramanmaraş'a gelen Çetiner Çetin (34) yönetimindeki, Kamil Koç firmasına ait 55 JA 466 plakalı yolcu otobüsü, bir anda yoldan çıkarak, devrildi. Kazada 7 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 24 kişi de yaralandı.İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla götürüldükleri Kahramanmaraş'taki çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.
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