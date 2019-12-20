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Gündem
AA
20.12.2019 - 19:54, Son Güncelleme:

946 düzensiz göçmen yakalandı

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946 düzensiz göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nca son bir haftada 946 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinin 7 gün 24 saat esasına göre sürdürüldüğü belirtildi.

Bu kapsamda, 13-19 Aralık'ta meydana gelen 27 olayda 946 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldığı kaydedildi.

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