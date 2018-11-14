92 belediye için değişim kararı
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, Fransa seyahati dönüşü üç döneme takılan belediye başkanlarının istirahate çekile-ceklerini söylemişti. AK Parti’de üç döneme takılan 92 isim var, biri büyükşehir, biri il, 63’ü ilçe, 27’si ise belde belediye başkanı.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu AK Parti’de üç döneme takılan tek büyükşehir belediye başkanı. Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da üçüncü dönemini dolduran tek il başkanı. İstanbul ve Ankara’da üç döneme takılan toplam 12 ilçe başkanı bulunuyor: Ahmet Misbah Demircan (Beyoğlu), Osman Develioğlu (Bahçelievler), Hasan Can (Ümraniye), Murat Aydın (Zeytinburnu), Fazlı Kılıç (Kâğıthane), Şakir Yücel Karaman (Güngören) ve Yücel Çelikbilek (Beykoz). Ankara’da ise Veysel Tiryaki (Altındağ), Lokman Ertürk (Kahramankazan), Gültekin Ayantaş (Akyurt), Caner Can (Çamlıdere) yer alıyor.
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