On Numara 20 Ocak sonuç sorgulama ekranı! 911'inci hafta On Numara çekiliş sonuçları ilan edildi

On Numara sonuçları, noter huzurunda saat 21:15'te yapılan canlı çekiliş sonrası ilan edildi. Her hafta pazartesi günleri yapılan On Numara çekilişine Türkiye'nin dört bir yanından vatandaşlar bu hafta da yoğun ilgi gösterdi. Özellikle geçen hafta On Numara'da 10 bilen 3 kişinin, 195 bin 159 lira 55'er kuruş ikramiye kazanmasıyla bu hafta heyecan arttı. Peki, On Numara sonuçları nasıl sorgulanır? İşte, Milli Piyango İdaresi tarafından kamuoyuna duyurulan On Numara sonuçları ve On Numara sonuç sorgulama ekranı...

20 OCAK ON NUMARA SONUÇLARI BELLİ OLDU

On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından saat 21:15'te tamamlandı. 911'inci hafta On Numara çekilişinde çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;

ON NUMARA SONUÇ SORGULAMA EKRANI

On Numara'da geçen hafta ne olmuştu?

On Numara oyununun 910. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 195 bin 159 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 133 kişi 2 bin 934 lira 95'er kuruş, 8 bilen 2 bin 424 kişi 161 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 23 bin 757 kişi 23 lira 50'şer kuruş, 6 bilen 143 bin 794 kişi 4 lira 10'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 213 bin 902 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Sincan, Çanakkale'nin Gelibolu ve Kocaeli'nin Körfez ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

On Numara kuponları nasıl yapılır?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.