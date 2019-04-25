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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)
25.04.2019 - 10:52, Son Güncelleme:

91 gün oldu

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ANTALYA'nın Kemer ilçesinde 91 gün önce yaşanan hortum felaketinde annesinin kullandığı otomobilin dereye düşmesi sonucu kaybolan Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları sürüyor. Çalışmaları oturduğu bir kayanın üzerinden izleyen baba Ahmet Acar, "Kızıma bir an önce kavuşmak istiyorum" dedi.

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Üniversite öğrencisi Kader Buse Acar, 24 Ocak günü Kemer'i vuran hortuma annesi Ayla Akkın'ın kullandığı otomobilde yakalandı. Hortumun sürüklediği otomobil Ağva Deresi'ne düştü. Ayla Akkın suya kapılan araçtan çıkabildi ama Kader Buse kayboldu. Bugüne kadar çok sayıda ekip tarafından yapılan aramalara rağmen Kader Buse Acar'ın izine rastlanmadı.

Arama çalışmalarının 91'inci gününde Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, Ağva Deresi yatağında bulunan suyu boşaltabilmek için yan yollar oluşturdu. ASAT ekipleri de bentlerdeki su aktarma borularının tıkanan bölümlerini açtı. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ise çalışmalara destek verdi.

'ACIMIZ BÜYÜK'

Yapılan çalışmaları yakından takip eden acılı baba Ahmet Acar, Demirören Haber Ajansı(DHA) muhabirine yaptığı açıklamada, "Bugün 91'inci gün. Devlet Su İşleri'ne çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Vali Bey'e de ayrıca teşekkür ederim. Suyun bir an önce açılması için kanalizasyon makinesi falan çağırdık. Ben öbür taraftan bentler kırılırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Kızımıza bir an önce kavuşmak istiyorum. Acımız büyük" dedi.

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