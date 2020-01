909. hafta On Numara sonuçları sorgulama ekranı! 6 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

2020 yılının ilk On Numara çekilişi Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tamamlandı. Saat 21.15'te başlayan canlı On Numara çekilişi sonrası zengin olma umuduyla kuponlarını hazırlayan vatandaşlar 6 Ocak On Numara sonuçlarını araştırmaya başladı. Merakla takip edilen oyunda MPİ haftanın şanslı numaralarını ilan etti. İşte, 909'uncu hafta heyecanının yaşandığı yılın ilk On Numara çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar...

ON NUMARA İKRAMİYE SORGULAMA EKRANI

6 Ocak Pazartesi akşamı düzenlenen çekiliş sonrası On Numara sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden takip edilen canlı çekiliş sonrası haftanın ikramiye kazandıran numaraları açıklandı. MPİ tarafından kamuoyuna duyurulan sonuçlara göre On Numara'da bu hafta çıkan şanslı numaralar şunlar oldu;

On Numara'nın son çekilişinde ne olmuştu?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 103 kişi 3 bin 581 lira 40'ar kuruş, 8 bilen 1976 kişi 186 lira 65'er kuruş, 7 bilen 19 bin 766 kişi 26 lira 60'ar kuruş, 6 bilen 121 bin 382 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 242 bin 895 kişi 2 lira 90'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Burdur'un Bucak ve Giresun'un Espiye ilçesinden yatırıldığı belirlendi.