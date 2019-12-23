907. hafta On Numara çekiliş sonuçları belli oldu! 23 Aralık 2019 On Numara kupon ve ikramiye sorgulama

Geçen hafta 190 bin TL'nin 3 kişiye çıktığı On Numara'nın 23 Aralık tarihli çekilişi noter huzurunda tamamlandı. 22 numarayı bilen kişinin ikramiyelerine kavuştuğu oyunda, şanslı numaralar MPİ tarafından kamuoyuna duyuruldu. Peki, On Numara'da 22 şanslı numara bu hafta hangileri oldu? İşte, On Numara kupon ve ikramiye sorgulama ekranı.

Aralık ayının dördüncü On Numara çekilişi pazartesi akşamı saat 21:15'te noter huzurunda yapıldı. 907'inci hafta On Numara çekilişinde haftanın şanslı numaraları erişime açıldı.

Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinde yapılan canlı çekiliş sonrası On Numara'da bu hafta ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu:

ON NUMARA KUPON VE İKRAMİYE SORGULAMA

ON NUMARA OYUNUNDA GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

On Numara oyununun 906. hafta çekilişinde 10 bilen 3 kişi, 190 bin 496 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 104 kişi 3 bin 663 lira 70'şer kuruş, 8 bilen bin 986 kişi 192 lira 25'er kuruş, 7 bilen 20 bin 158 kişi 26 lira 90'ar kuruş, 6 bilen 126 bin 120 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 5 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ordu'nun Fatsa ve İstanbul'un Maltepe ile Bağcılar ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

On Numara'nın aralık ayındaki üçüncü çekilişi bu akşam noter huzurunda gerçekleşti. 906. hafta heyecanının yaşandığı On Numara'da, haftanın kazanan şanslı numaraları 21:15'te başlayan çekilişle birlikte belli oldu.

On Numara oyunu nasıl oynanır?

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler, 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri, 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.