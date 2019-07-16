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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
16.07.2019 - 00:21, Son Güncelleme:

90 bin camide 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu

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90 bin camide 15 Temmuz Şehitleri için sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen programlar çerçevesinde, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı birlik ruhu aşılayan ve manevi bir güç sağlayan sela sesi, saat 00.13 itibarıyla Türkiye genelindeki 90 bin camide aynı anda yeniden yükseldi.

Kocatepe Camisi'nden okunan sela, merkezi sistemle başkentteki tüm camilere ulaştırıldı.

Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

"KIYAMETE KADAR SUSMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz’a ruhunu katan salalar, şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda inşallah kıyamete kadar susmayacak." ifadelerini kullandı.

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