9 yÄ±ldÄ±r adÄ±nÄ± tarlaya yazÄ±yor: 'AcÄ±sÄ±na dayanamÄ±yorum'
Ã‡orum'un Alaca ilÃ§esinde esnaflÄ±k yapan Mesut Turan'Ä±n (38) kardeÅŸi Ã–mer Turan (23), 9 yÄ±l Ã¶nce kanserden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Turan, kardeÅŸinin anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak iÃ§in her Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde traktÃ¶re taktÄ±ÄŸÄ± pullukla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ buÄŸday tarlasÄ±na 'Ã–mer' yazÄ±yor.
Alaca'daki sanayi sitesi esnafÄ±ndan 2 Ã§ocuk babasÄ± Mesut Turan'Ä±n kardeÅŸi Ã–mer Turan, 2010 yÄ±lÄ±nda kanser tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. KardeÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸayan Mesut Turan, anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Turan, kardeÅŸinin her Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde traktÃ¶re taktÄ±ÄŸÄ± pullukla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ buÄŸday tarlasÄ±na 'Ã–mer' yazÄ±yor. Tepe yamacÄ±nda bulunan tarladaki devasa 'Ã–mer' yazÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶renler ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor. Tarlaya gelenler 'Ã–mer' isminin hikayesini Ã¶ÄŸreniyor ve fotoÄŸraf Ã§ekiyor.
'KALEMLE KAÄžIDA YAZAR GÄ°BÄ° TARLAYA KAZIYORUM'
KardeÅŸinin Ã¶lmeden Ã¶nce tarla ve bahÃ§e iÅŸleriyle ilgilendiÄŸi belirten Mesut Turan, ÅŸimdi bu iÅŸleri kendisinin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Turan, "KardeÅŸimin iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± tarlalarda ÅŸimdi ben Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Buralardan her geÃ§tiÄŸimde onun hatÄ±ralarÄ± gÃ¶zÃ¼mde canlanÄ±yor. AcÄ±sÄ±na dayanamÄ±yorum. Ben de hatÄ±rasÄ±nÄ± yaÅŸatmak iÃ§in her yÄ±l buÄŸday hasadÄ±ndan sonra traktÃ¶rÃ¼mle kocaman harflerle tarlaya 'Ã–mer' yazÄ±yorum. Kalemle kaÄŸÄ±da yazar gibi kardeÅŸimin adÄ±nÄ± tarlaya kazÄ±yorum. GÃ¶renler ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor. TarlanÄ±n yanÄ±nda ÅŸehirler arasÄ± yol var. Oradan araÃ§larÄ±yla geÃ§enler gÃ¶rÃ¼p, bÃ¶lgedeki tanÄ±dÄ±klarÄ±na soruyorlar. KardeÅŸim iÃ§in dua etseler, bana yeter" diye konuÅŸtu.
KardeÅŸinin tedavi sÃ¼recinde hastalÄ±kla Ã§ok mÃ¼cadele ettiÄŸini anlatan Turan, "Tarlaya ismi yazmam Ã§ok uzun sÃ¼rmÃ¼yor. HÄ±zlÄ±ca yazÄ±yorum hatta diÄŸer Ã§iftÃ§i arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, bu kadar bÃ¼yÃ¼k ismi nasÄ±l yazdÄ±ÄŸÄ±m konusunda ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yorlar; ama baÅŸarÄ±yorum. Her yÄ±l bu dÃ¶nemde kardeÅŸimin adÄ±nÄ± tarlamÄ±za yazarak, onu ne kadar Ã¶zlediÄŸimizi, unutmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, hep aklÄ±mÄ±zda olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶stermiÅŸ oluyorum. O Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra zaten hayatÄ±mÄ±z artÄ±k eskisi gibi mutlu geÃ§miyor" dedi.
Â
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle