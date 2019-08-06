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YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

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Yaprak KOÇER- Hüseyin KALAY/ALACA (Çorum) (DHA)
06.08.2019 - 10:01, Son GÃ¼ncelleme:

9 yÄ±ldÄ±r adÄ±nÄ± tarlaya yazÄ±yor: 'AcÄ±sÄ±na dayanamÄ±yorum'

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9 yÄ±ldÄ±r adÄ±nÄ± tarlaya yazÄ±yor: 'AcÄ±sÄ±na dayanamÄ±yorum'

Ã‡orum'un Alaca ilÃ§esinde esnaflÄ±k yapan Mesut Turan'Ä±n (38) kardeÅŸi Ã–mer Turan (23), 9 yÄ±l Ã¶nce kanserden yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Turan, kardeÅŸinin anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmak iÃ§in her Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde traktÃ¶re taktÄ±ÄŸÄ± pullukla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ buÄŸday tarlasÄ±na 'Ã–mer' yazÄ±yor.

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  • Ã–len kardeÅŸinin adÄ±nÄ± 9 yÄ±ldÄ±r tarlaya yazÄ±yor
  • Ã–len kardeÅŸinin adÄ±nÄ± 9 yÄ±ldÄ±r tarlaya yazÄ±yor
  • Ã–len kardeÅŸinin adÄ±nÄ± 9 yÄ±ldÄ±r tarlaya yazÄ±yor
  • Ã–len kardeÅŸinin adÄ±nÄ± 9 yÄ±ldÄ±r tarlaya yazÄ±yor
Haberle ilgili daha fazla fotoÄŸraf için galeriyi ziyaret edin.

Alaca'daki sanayi sitesi esnafÄ±ndan 2 Ã§ocuk babasÄ± Mesut Turan'Ä±n kardeÅŸi Ã–mer Turan, 2010 yÄ±lÄ±nda kanser tedavisi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede hayatÄ±nÄ± kaybetti. KardeÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle bÃ¼yÃ¼k Ã¼zÃ¼ntÃ¼ yaÅŸayan Mesut Turan, anÄ±sÄ±nÄ± yaÅŸatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor. Turan, kardeÅŸinin her Ã¶lÃ¼m yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼nde traktÃ¶re taktÄ±ÄŸÄ± pullukla sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ buÄŸday tarlasÄ±na 'Ã–mer' yazÄ±yor. Tepe yamacÄ±nda bulunan tarladaki devasa 'Ã–mer' yazÄ±sÄ±nÄ± gÃ¶renler ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor. Tarlaya gelenler 'Ã–mer' isminin hikayesini Ã¶ÄŸreniyor ve fotoÄŸraf Ã§ekiyor.

'KALEMLE KAÄžIDA YAZAR GÄ°BÄ° TARLAYA KAZIYORUM'

KardeÅŸinin Ã¶lmeden Ã¶nce tarla ve bahÃ§e iÅŸleriyle ilgilendiÄŸi belirten Mesut Turan, ÅŸimdi bu iÅŸleri kendisinin yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Turan, "KardeÅŸimin iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ± tarlalarda ÅŸimdi ben Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorum. Buralardan her geÃ§tiÄŸimde onun hatÄ±ralarÄ± gÃ¶zÃ¼mde canlanÄ±yor. AcÄ±sÄ±na dayanamÄ±yorum. Ben de hatÄ±rasÄ±nÄ± yaÅŸatmak iÃ§in her yÄ±l buÄŸday hasadÄ±ndan sonra traktÃ¶rÃ¼mle kocaman harflerle tarlaya 'Ã–mer' yazÄ±yorum. Kalemle kaÄŸÄ±da yazar gibi kardeÅŸimin adÄ±nÄ± tarlaya kazÄ±yorum. GÃ¶renler ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yor. TarlanÄ±n yanÄ±nda ÅŸehirler arasÄ± yol var. Oradan araÃ§larÄ±yla geÃ§enler gÃ¶rÃ¼p, bÃ¶lgedeki tanÄ±dÄ±klarÄ±na soruyorlar. KardeÅŸim iÃ§in dua etseler, bana yeter" diye konuÅŸtu.

KardeÅŸinin tedavi sÃ¼recinde hastalÄ±kla Ã§ok mÃ¼cadele ettiÄŸini anlatan Turan, "Tarlaya ismi yazmam Ã§ok uzun sÃ¼rmÃ¼yor. HÄ±zlÄ±ca yazÄ±yorum hatta diÄŸer Ã§iftÃ§i arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z, bu kadar bÃ¼yÃ¼k ismi nasÄ±l yazdÄ±ÄŸÄ±m konusunda ÅŸaÅŸÄ±rÄ±yorlar; ama baÅŸarÄ±yorum. Her yÄ±l bu dÃ¶nemde kardeÅŸimin adÄ±nÄ± tarlamÄ±za yazarak, onu ne kadar Ã¶zlediÄŸimizi, unutmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±zÄ±, hep aklÄ±mÄ±zda olduÄŸunu bir kez daha gÃ¶stermiÅŸ oluyorum. O Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nden sonra zaten hayatÄ±mÄ±z artÄ±k eskisi gibi mutlu geÃ§miyor" dedi.

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9 yÄ±ldÄ±r adÄ±nÄ± tarlaya yazÄ±yor: AcÄ±sÄ±na dayanamÄ±yorum

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