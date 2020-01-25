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Haber Giriş: 25.01.2020 - 15:34,Son Güncelleme:/

9 yaşındaki Suzan hayata tutunamadı

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9 yaşındaki Suzan hayata tutunamadı

Kayseri'de böbrek hastalığı nedeniyle tedavi gören 9 yaşındaki Suzan Gökdemir, hayatını kaybetti.

Kayseri'de 9 yaşındaki Suzan Gökdemir, böbrek enfeksiyonu nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Suzan'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Suzan Gökdemir'in cenazesi, öğle namazına müteakip Hunat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gökdemir'in ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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