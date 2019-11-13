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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
13.11.2019 - 10:31, Son Güncelleme:

9 yaşındaki kızlarının çantasına koymuşlar!

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9 yaşındaki kızlarının çantasına koymuşlar!

İstanbul'dan Adana'ya gelen bir çiftin 9 yaşındaki kızının oyuncak ayı görünümlü sırt çantasında 507 gram bonzai bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 4 kişiden karı - kocanın polise yakalanmamak için bonzaiyi çocuğun sırt çantasına koyduğu öğrenildi.Zanlılardan Fılıs H. eşinin uyuşturucu kullanmadığını, 20 bin lira karşılığında İstanbul'a gidip bonzaiyi Adana'ya getirdiklerini giderken de bin lira yol parası aldıklarını, çantaya bonzaiyi eşinin koyduğunu söyledi.

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana'dan İstanbul'a giden Mustafa T. (33) ve Bulgaristan asıllı dini nikahlı eşi Fılıs H.'nin (28) bonzai alıp yanlarındaki 9 yaşındaki kızları G.S.T. ile birlikte Adana'ya dönecekleri bilgisine ulaştı.

Ayrıca polis çiftin aile süsü verip uyuşturucuyu da çocuğun taşıyacağı bir çantaya koyacağını öğrendi. Zanlıların 11 Kasım günü İstanbul'dan otobüs ile Adana'ya döneceğini belirleyen polis, otobüsün mola vereceği tesiste beklemeye başladı.

Polis molada zanlıların otobüste olup olmadığını kontrol edip zanlıların olduğunu belirleyince otobüse yolcu gibi binip takibe devam etti. Polis zanlıların uyuşturucuyu kime getirdiğini de bulmak için takibe otobüsten inince de devam etti. Polis bir süre takipten sonra bonzaiyi almaya gelen Mehmet Ö. (30) ve Ali K. (22) ile birlikte çifti de gözaltına aldı.

Yapılan aramada çiftin çantalarından uyuşturucu. Ancak 9 yaşındaki kızın ayı görünümlü sırt çantasında 507 gram bonzai bulundu.

Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken 9 yaşındaki kız çocuğu akrabalarına teslim edildi.

Zanlılardan Fılıs H. eşinin uyuşturucu kullanmadığını 20 bin lira karşılığında İstanbul'a gidip bonzaiyi Adana'ya getirdiklerini giderken de bin lira yol parası aldıklarını çantaya bonzaiyi eşinin koyduğunu söyledi.

Mustafa T. ise uyuşturucuyu İstanbul'dan kendilerinin aldığını kabul ettiğini ancak bağımlı olduğunu kullanmak için aldığını söylediği öğrenildi.

Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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