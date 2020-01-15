9 yaşındaki Hanife menenjitten öldü! Köyde büyük panik...

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Eski Kızılelma Köyü'nde ocak ayı başında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki kız çocuğu hayata tutunamadı.

9 yaşındaki Hanife Aykut, rahatsızlanarak ilçe hastanesine getirildi. Küçük kız, buradan sevk edildiği Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde menenjit şüphesi ile tedavi altına alındı.

Menenjit teşhisi konuldu

Hastanede başlanan tedaviye rağmen Hanife Aykut hayatını kaybetti. 12 Ocak Pazartesi günü Eski Kızılelma Köyü’nde toprağa verilen Hanife Aykut Mustafakemalpaşa ve civar mahallelerde de tedirginlik yaşattı.

Yapılan testler sonucunda Hanife Aykut’a 'meningokok' grubu teşhisi konuldu. Hastalığın ilk olarak üst solunum yolu rahatsızlığı olarak başladığı ve sonrasında orta kulak iltihabı ve meningokoka çevirdiği öğrenildi.

Menenjit şüphesi sebebiyle 220 hanede 540 kişinin yaşadığı Eski Kızılelma köyündeki 70 çocuk tedbiren aşılandı. Köyde başka herhangi bir vak'aya rastlanmadı.

Meningokok belirtileri

Menenjit bakterisi soğuk algınlığı veya grip mikropları kadar bulaşıcı olmadığı gibi uzun süreli bir temas gerektiriyor. Belirtileri ise bulantı, kusma, ışıktan korkma(ışığa hassasiyet arttığından), bilinç durumunda değişiklik (konfüzyon) olarak açıklanıyor.

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