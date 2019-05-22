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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
22.05.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

9 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama

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9 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili İstanbul Valiliği’nden açıklama

İstanbul Valiliği, Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun inşaattaki çukura düşerek ölümüyle ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Çarşamba günü saat 18.30’da Eyüpsultan ilçesi İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında açılan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi adlı yavrumuz hayatını kaybetmiştir. Meydana gelen bu üzücü olayın sorumluları hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır"

9 yaşındaki çocuğun ölümü ile ilgili yakınlarından açıklamaEyüpsultan İslambey Mahallesi'nde inşaat kazık direkleri çukuruna düştükten sonra hayatını kaybeden 8 yaşındaki Baran Geldi'nin yakınları yakınları inşaat alanında hiçbir önlem alınmamasından şikayetçi olacaklarını belirtti.Olay dün akşam saatlerinde İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki bir inşaat alanında meydana gelmiş, inşaat alanında 2 arkadaşıyla oynayan 8 yaşındaki Baran Geldi, kazık direkleri çukuruna düşüp hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede hayatını kaybeden küçük Baran'ın yakınları olayın yaşandığı yere gelerek şikayetçi olacaklarını belirtti. Baran'ın yakınlarının olay yerinde ağıtlar yaktıkları görülürken, polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Baran'ın yakınları inşaat alanında hiçbir önlem alınmamasından şikayetçi olacaklarını belirtti.
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