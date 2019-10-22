9 yaşındaki çocuğa hırsızlık yaptıran çete çökertildi
İstanbul’da fotoğraf çektirme bahanesiyle yanaştıkları turistlerin çantalarını 9 yaşındaki çocuğa çaldıran çete çökertildi.
Suriyeli R.B ve eşi G.K, geçtiğimiz Cumartesi günü akşam saatlerinde Beyoğlu’ndaki Miniatürk Müzesi’ne gitti. Müzeyi gezdikleri sırada yanlarına bir grup yanaştı. Kendilerinin fotoğrafını çekmelerini istedi. R.B, grubun fotoğrafını çekerken, grup içindeki bir çocuk bebek arabasının üzerindeki çantayı aldı. Grup çanta alındıktan sonra Suriyeli ailenin yanından ayrıldı. Suriyeli aile çantanın yerinde olmadığını farkederek güvenlikten yardım istedi. Müze güvenlik görevlileri kameradan çantayı alan grubu tespit etti. Müzeye polis çağırıldı. Gülcan K. (18) Gülcan K.(22) Haydar C.K,(20) Seval A.(23) ve 9 yaşındaki B.T gözaltına alındı. B.T, Çocuk Büro Amirliğine teslim edilirken, diğerleri Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim edildi.
Yapılan araştırmada, çetenin aynı yöntemle 3 turistin daha çantalarını çaldığı belirlendi. Şüphelilerden birinin üzerinden çıkan cep telefonunun, Süleymaniye Camii’nde Azerbaycan vatandaşı L.A’dan çalınan cep telefonu olduğu anlaşıldı. Cep telefonunun L.A’ya ait olduğu İMEİ numarası üzerinden tespit edildi.
Çete üyeleri çıkarıldıkları adliyede tutuklanırken, çetenin hırsızlık olaylarında kullandığı 9 yaşındaki B.T serbest kaldı.
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