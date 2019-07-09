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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.07.2019 - 18:54, Son Güncelleme:

9 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango sıralı tam liste

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9 Temmuz Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! Milli Piyango sıralı tam liste

Her ayın 9'u 19'u ve 29'unda çekilişi gerçekleşen Milli Piyango'nun, bu haftaki çekiliş sonuçları belli oldu. 9 Temmuz Salı günü noter huzurunda Milli Piyango idaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişin ardından, vatandaşlar biletlerine ikramiye isabet edip etmediğini araştırmaya başladı. Peki, Milli Piyango'da hangi numaralara ikramiye çıktı? İşte, 9 Temmuz Milli Piyango sıralı tam liste.

MPİ'nin Ankara'da bulunan Genel Müdürlük binasında, düzenlenen Milli Piyango çekilişlerinin, 9 Temmuz 2019 tarihli sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekilişinde ikramiye kazanan iller ve numaralar MPİ'nin internet sitesinden vatandaşların erişimine açıldı.  Temmuz ayının ilk Milli Piyango çekilişinde, biletlerine ikramiye isabet eden bazı vatandaşlar, yine zengin olma hayallerine kavuştu. İşte, Milli Piyango'nun 9 Temmuz tarihli çekiliş sonuçları ve ikramiye sorgulama ekranı.

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9 TEMMUZ MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: ADANA-MERKEZ, SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- , SAYISAL SİSTEM (ANKARA)- 

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar 

557420

10000 TL ikramiye kazanan numaralar 

006415 104485 165742 192152 261172 292648
402489 470256 513056 528630

Son 5 rakamına göre 1000 TL ikramiye kazanan numaralar 

03114 11337 13609 16489 18924 23640
33645 36923 41923 51236 57348 60540
61471 66437 76573 79869 83477 87711
89680 98992

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar 

0552 0680 1881 2330 2759 3415
3845 4679 5896 6305 6493 7718
8530 8666 8882

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar 

021 043 317 379 463 488
527 605 911 924

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar 

27 28 34 35 67 78
84 98

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar 

0 9

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar 

057420 157420 257420 357420 457420 507420
517420 527420 537420 547420 550420 551420
552420 553420 554420 555420 556420 557020
557120 557220 557320 557400 557410 557421
557422 557423 557424 557425 557426 557427
557428 557429 557430 557440 557450 557460
557470 557480 557490 557520 557620 557720
557820 557920 558420 559420 567420 577420
587420 597420

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