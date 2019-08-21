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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.08.2019 - 08:35, Son Güncelleme:

9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullar ne zaman açılıyor?

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9. sınıflar ne zaman okula başlayacak? Okullar ne zaman açılıyor?

Ağustos ayının sonlarına girilmesiyle birlikte okullar ne zaman açılıyor sorusu da gündemde yer almaya başladı. Uyum haftası dolayısıyla 9. sınıflar ne zaman okula başlayacak sorusuna cevap arayan binlerce kişi konuyla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimini sorgulamaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılıyor ve 9. sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

9. sınıflar okula ne zaman başlıyor sorusu Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimi aracılığıyla gündeme geldi. Peki, 9. sınıflar okula ne zaman başlıyor? İşte, uyum haftasına dahil olacak olan öğrenciler hakkında detaylı bilgiler

9. SINIFLAR NE ZAMAN OKULA BAŞLAYACAK?

9. sınıf öğrencileri, ilkokul birinci sınıf, okul öncesi, imamhatip ortaokullarının 5'nci sınıf öğrencileri ve hazırlık sınıfı öğrencileri, yeni girdikleri ortama kısa sürede uyum sağlamaları açısından 5-6 Eylül tarihlerinde uyum eğitimi için okulda hazır bulunacak.

Okullar bu yıl normal öğrenciler için 9 Eylül tarihinde başlayacak ve yeni sisteme göre 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler, 18-22 Kasım tarihinde bir haftalık ara tatil yapacak. 

25 Kasım tarihinde devam edecek olan dönem, 20 Ocak tarihinde yarı yıl tatili ile sona erecek. 

Yarıyıl tatili, 20-31 Ocak tarih aralığında gerçekleşecek. 

İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak.

6-10 Nisan 2020'de ikinci ara tatil verilecek.

13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek

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