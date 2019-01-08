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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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08.01.2019 - 16:34, Son Güncelleme:

9 Ocak Milli Piyango ne zaman saat kaçta çekilecek?

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9 Ocak Milli Piyango ne zaman saat kaçta çekilecek?

Milli Piyango İdaresi tarafından her ayın 9-19-29'unda gerçekleştirilen çekilişin 2019 yılındaki ilk hafta organizasyonu çarşamba akşamı gerçekleştirilecek. 70 milyon liralık büyük ikramiye çekilişinde biletlerine isabet eden amorti ya da diğer ikramiye tutarlarını yeniden bilete dönüştüren vatandaşlar, 9 Ocak Milli Piyango sonuçlarına kilitlendi. Peki, Milli Piyango çekilişi 9 Ocak tarihinde ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

9 Ocak Milli Piyango çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşı akşamı biletlerine küçük ikramiye isabet eden vatandaşların şanslarını yeniden değerlendirmek için aldığı 9 Ocak Milli Piyango bileti, çarşamba akşamı noter huzurunda yapılacak olan çekilişin ardından netlik kazanacak. Peki, 9 Ocak Milli Piyango çekilişi ne zaman saat kaçta gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

9 Ocak tarihinde tarihinde gerçekleşecek olan Milli Piyango çekilişi, saat 15.00'da başlayacak. İki büyük ikramiye ve amorti çekilişlerinin ilanı ise 18.00 olacak. Tüm çekiliş canlı olarak Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesi üzerinden takip edilebilecek.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN BASIN AÇIKLAMASI

Milli Piyango idaresi, son günlerde basına yansıyan bazı haberler hakkında basın açıklaması yaptı. İşte, o açıklama;

"Bazı basın yayın organlarında ve internet sitelerinde “Sayıştay’dan şok rapor: Milli Piyango çekilişleri güvenli değil” başlığıyla yayımlanan haberler ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

İdaremizce düzenlenen piyango ve sayısal oyunların çekilişleri, şans oyunları sektörüne özgü çekiliş donanımları kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmektedir.

Şans oyunlarına ait çekilişler halkımıza ve medyaya açık olarak çekiliş heyeti tarafından ve noter gözetiminde gerçekleştirilmekte, çekilişe ilişkin tüm işlemler tutanağa bağlanmakta ve kayıt altına alınmaktadır.

Ayrıca, çekilişlerin tamamı “www.millipiyango.gov.tr” adresinden canlı olarak yayınlanmaktadır. Canlı yayını izleyemeyen vatandaşlarımızın ise arşiv kayıtlarından çekilişlerimizi her zaman izleyebilme imkânı bulunmaktadır.

Dolayısıyla, şans oyunlarına ait çekilişler şeffaf ve güvenilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

İdaremizin 2017 yılı Sayıştay Denetim Raporunda, haber başlığında yer verilen şekilde “Milli Piyango çekilişleri güvenli/güvenilir değil” şeklinde herhangi bir tespite yer verilmemiş, çekilişlerin şeffaf ve güvenilir olmadığı yönünde herhangi bir eleştiri yapılmamış ve çekilişler konusunda İdaremiz kusurlu bulunmamıştır.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünün faaliyetleri İdare Müfettişleri, Sayıştay ve TBMM KİT Komisyonu tarafından her yıl periyodik olarak denetlenmekte olup, bir tek çekilişte bile usulsüzlük tespit edilmemiştir.

Milli Piyango İdaresi, halkımızın güveninden aldığı güçle ve bayilerinin fedakâr çalışmalarıyla, Türkiye’nin tanıtımına, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna, Olimpiyat oyunlarına, Savunma Sanayine, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna kaynak aktararak ülkemizin kalkınmasına önemli katkı sağlamaktadır.

Zaman zaman İdaremiz hakkında gündeme getirilen bu gibi asılsız iddialar İdaremizin kamuya aktardığı kaynakların azalmasına neden olmaktadır.

Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarından İdaremiz ile ilgili yapacakları haberlerde daha hassas ve sorumlu davranmaları beklenilmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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