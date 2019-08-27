9 numaraya Rus tamponu
İdlib’de Esad güçlerinin kuşattığı Morik’teki Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait 9 numaralı gözlem noktası yakınlarına Rusya askeri gücü konuşlandı. Rusya askeri polisinin, TSK ile Esad güçlerinin karşı karşıya gelmemesi ve herhangi bir provokasyon yaşanmaması için tampon konuşlanma yaptığı bildirildi.
SURİYE’de rejim güçlerinin İdlib’in güneyinde Han Şeyhun ve çevresini muhaliflerin elinden almasının ardından tamamen kuşattığı Morik’teki Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) 9 numaralı gözlem noktası yakınlarında önemli bir gelişme yaşandı. İdlib’in güneyinde rejim güçlerinin ilerleyişine karadan ve havadan destek veren Rusya, Türk gözlem kulesinin yakınına Rus askeri polis konuşlandırdı. TSK gözlem kulesinin bulunduğu yere önceki günden itibaren zırhlı araçlarla gelen Rus askeri polisi, kule nizamiyesine giden yol üzerinde kontrol noktası oluşturmaya başladı. Bölgedeki kaynaklar, Rus askerlerinin gözlem noktasının birkaç yüz metre yakınına konuşlanan rejim güçleriyle 9 numaralı gözlem noktası arasına yerleştiğini ve kurulan karakola Rusya bayrağı çektiklerini bildirdi.
PROVOKASYONA KARŞI ÖNLEM
Rus askerinin ‘tampon konuşlanmasının’, Türkiye ve Suriye askeri unsurlarının arasında sıcak bir çatışma yaşanmasını önlemeyi hedeflediği belirtildi. Rusya’nın bu önemli konuşlanmasının geçen hafta 9 numaralı gözlem noktasına takviyeye giden TSK konvoyunun havadan saldırıya uğraması sonrası Türk ve Rus askeri makamları arasında yapılan bir dizi görüşmenin ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Güvenlik kaynakları, Rusya’nın kule yakınına yerleşmesinin olası bir provokasyona karşı önlem amacı taşıdığını da vurguladı. Esad güçlerinin 9 numaralı gözlem kulesini kuşatmasından sonra nizamiye kapısına doğru giden bazı Suriye askerlerinin kuleyi arka plana alarak çektikleri selfie’ler sosyal medyaya da yansımıştı.
BİR SONRAKİ HEDEF MAARET EL NUMAN
Rusya ve Esad rejim güçlerinin İdlib’in güneyindeki saldırıları devam etti. Önceki gün ve dün özellikle Maaret el Numan ile güneybatıda Gab düzlükleri bölgesi havadan yoğun şekilde vuruldu. Yerel muhalif kaynaklar, Gab düzlükleri bölgesinde birçok yerleşim yerine helikopterlerden varil bombası atıldığını, iki gün içinde 10’dan fazla sivilin yaşamını yitirdiği bilgisini paylaştı. Aynı kaynaklar Han Şeyhun’un kuzeyinde Maaret el Numan’ın rejim güçlerinin bir sonraki hedefi olduğunu belirterek, “Bu ilçenin de alınması durumunda Esad güçleri İdlib kent merkezine iyice yaklaşmış olacak. Bu da çok daha büyük bir toplu göçe neden olabilir” uyarısında bulundu.
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